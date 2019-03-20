Başkan Selçuk’tan Beyharmanı Mahallesine ziyaret

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Necati Selçuk,meclis üyeleri ile Beyharmanı Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kalması nedeniyle çalışmalarını hızlandıran Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve meclis üyeleri ziyaretlerine devam ediyor. Sarıgöl ilçesine bağlı Beyharmanı Mahallesini ziyaret eden Başkan Selçuk mahalleliler tarafından çiçekle karşılandı. Mahalleye yapılan hizmetleri anlatan Başkan Selçuk, Beyharmanı’na yapılacak yeni projeleri de aktardı. Başkan Selçuk, mahalledeki çocuklara futbol topu hediye ederek gönüllerini almayı da ihmal etmedi. İlçenin ve mahallelerin sorunlarını bildiğini bir kısmının tamamlandığını belirten Selçuk, "Yapılacak daha çok işimiz var. Şimdi Cumhur İttifakının adayıyım. MHP’li olmama rağmen AK Partili kardeşlerimle birlikte ziyaretlerde bulunarak daha güzel ilçe daha güzel mahalleler olması için el ele verdik. Sarıgöl, Manisa, Ankara ele ele olursa ilçemizin daha güzel olması için çalışmaktayız" dedi.