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Başkan Selçuk’tan Akşener’e gönderme:"Hizmete en yakın kişiyi seçin demiş, bizi tarif etmiş"

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, dün Sarıgöl ilçesini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e göndermede bulunarak, "Bir partinin genel başkanı geldi, bizim yaptırdığımız meydanda miting yaptı.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
Başkan Selçuk’tan Akşener’e gönderme:"Hizmete en yakın kişiyi seçin demiş, bizi tarif etmiş"

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, dün Sarıgöl ilçesini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e göndermede bulunarak, "Bir partinin genel başkanı geldi, bizim yaptırdığımız meydanda miting yaptı. Hanımefendi genel başkan konuşmasında, burada hizmete en yakın kişiyi seçin demiş, bizi tarif etmiş" dedi.


Cumhur İttifakı’nın Sarıgöl Belediye Başkan adayı Necati Selçuk, mahallerde seçim mitinglerini aralıksız devam ediyor. Alemşahlı Mahallesinde düzenlenen mitingde bir konuşma yapan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, ’’Biz Sarıgöl’e göreve geldiğimizde boğulmuştuk. Meydanımız dahi yoktu. Şimdi meydanımız var. Adı da Cuhuriyet Meydanı. Dün Sarıgöl’e gelen bir partinin genel başkanı seçimle ilgili iyi bir tespit yapmış. Bir partinin genel başkanı geldi, bizim yaptırdığımız meydanda miting yaptı. Hanımefendi genel başkan konuşmasında, ’Burada hizmete en yakın kişiyi seçin demiş’ Bizi tarif etmiş. Biz eğilmedik, çalmadık, çırpmadık, ağa babalarının emrine girmedik. 2014 yılında ne ise bu günde aynı. 2014’de projelerle çıktık, şimdi de projelerle çıkıyoruz. 8 adet projemiz var. Eski sinemanın bulunduğu yerde de yeni projelerimiz var. Zamanı gelince yapılacak. Biz hesabını, kitabını yaptık. Siz terazinin bir köşesine beni, diğer kefesini de diğer adayı koyun ona göre terazinizde tartın. Biz göreve gelmeden önce eğitime önem veriliyor muydu? Şimdi yüzlerce gencimiz gençlik merkezinde eğitim almakta. Sokaklarımız ışıl ışıl oldu. Ailece gidilecek halk parkları yapıldı. Cadde ve sokaklarımız yapılan çalışmalarımızla tozdan çamurdan kurtuldu. Kapalı pazar yeri ve kapalı tuhafiyeciler pazarı yapıldı’’ dedi.



"Sarıgöl, Manisa, Ankara el ele olmayız"


Sadece MHP’nin değil, AK Parti’nin de adayı olduğunu vurgulayan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti: "Cumhur İttifakı ile el ele tutarak, 3 yerden Sarıgöl’e hizmet akacak. Yanında Büyükşehir olmazsa, yanında devlet olmazsa hizmetler olmaz. Belediyenin geliri belli. Memleketin kaybedecek 5 yılı yoktur. Biri çıkarsa şöyle yapacağım, böyle yapacağım derse inanmayın. Belediyenin bütçesi bellidir. 31 Mart’ta gelişime devam etmeye, Sarıgöl ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Ankara ile ele olmaya var mısınız? Biz bu memleketin hizmetkarıyız dedik. Sarıgöl, Manisa ve Ankara ile birlikte olursak Sarıgöl’e hizmetler akacak. Bunu bilen diğer partililer de aramıza katılmaya başladı"


Konuşmanın ardından Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri tanıtımı yapıldı. Necati Selçuk’un Alemşahlı Mahallesi mitingine, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, MHP Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Çakar, AK Parti Sarıgöl Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, Sarıgöl Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
  1. doğa

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