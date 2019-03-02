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Başkan Selçuk’a Sığırtmaçlı’da yoğun ilgi

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, ilçeye bağlı Sığırtmaçlı Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:14
Başkan Selçuk’a Sığırtmaçlı’da yoğun ilgi

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, ilçeye bağlı Sığırtmaçlı Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.


31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Cumhur İttifakı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cumhur İttifakı, Sığırtmaçlı Mahallesi’nde miting düzenledi. Mitinge, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca, partilerin yönetim kurulu üyeleri, meclis üyesi adayları katıldı. İttifak üyeleri Sığırtmaçlı Mahallesi’nde çiçeklerle karşılandı.


Mitingde bir konuşma yapan AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, ’’Hepimizin bildiği gibi ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi konum itibariyle Müslüman bir ülke olduğu gibi Müslüman ülkelerin lideri olması nedeniyle ve savunma sanayinin hızlı gelişmesi nedeniyle bir takım devletlerin gözüne batmaktadır. Bu devletler devletimizi bölmek ve zayıflatmak için ellerinden ne geliyorsa yapmaktadır. Bunun en güzel örneği 15 Temmuz günü darbe yapmalarıdır. Ama Türk milleti bu ülkenin bölünmeyeceğini bir daha göstermiştir. Silahların, bombaların önünde dimdik durmuşlar, milletimiz meydanlara çıkarak dur demişlerdir. Cumhur İttifakı böyle oluşmuştur. Cumhur İttifakı bir olarak, bütün olarak yaşatılmalıdır. Cumhur ittifakın adayı Necati Selçuk’tur. Hepinizin desteklerini bekler, şimdiden teşekkür ederim’’dedi.


Sarıgöl İlçe MHP Başkanı Ahmet Buldanlı ise yaptığı konuşmada, ’’Allah’ımıza binlerce şükür ki özgürce yaşadığımız, kendimizi özgürce ifade edebildiğimiz vatanımız var. Ecdadımızdan, şehitlerimiz emanet olarak teslim aldığımız bu vatanı gelecek kuşaklara aktarmak öncelik görevimizdir. Bayrağımızı dalgalandırmak ve bayrağımızı yere düşürmemek boynumuzun borcudur. Biz yanlışa yanlış, doğruya doğru dedik. Cumhur İttifakı partilerin değil, Türkiye cumhuriyetin menfaatine oluşmuştur. Bu ülkenin geleceği için Cumhur İttifakı oluşmuştur ve birliktelik sağlanmıştır. Sizlerden Cumhur İttifakına destek olmanızı bekliyoruz. 5 yılda Sarıgöl sokaklarında caddelerinde, mahallelerinde hizmetlerimiz var. Bu nedenle sizlerde oy istemeye yüzümüz var’’ dedi.



"Biz salonlara sığmayız, meydanlardayız"


Kendilerini coşkuyla karşılayan Sığırtmaçlı Mahalle sakinlerine teşekkür eden Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının adayı Necati Selçuk, ’’Bizim kimseyle alışverişimiz yok. Dün neredeydik, bugün neredeyiz bunun hesabını yapıyoruz. Biz salonlara sığmayız, biz meydanlardayız. Biz sağcı, a partili, b partili olarak ayırt etmedik. Biz yaptıklarımızla kendimizi ölçmekteyiz. Sarıgöllüler zoru başarmak için bizi seçti. Göreve geldiğimizde 25 mahalleye hizmet verecek durumda değildik. Önce personel ağımızı genişlettik. Araç filomuzu büyüttük. Disiplinli bir bütçe ile bunu başardık. 2015 yılında hizmetimiz başladı. Tenkitlere aldırış etmedik. Planladıklarımızı yapmaya başladık. Boş vakit geçirmedik,kimseye takılmadık. Siyasetçilik, particilik yapmadık" diye konuştu.


Miting sonunda Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’un boynuna Sarıgöl Yörükleri Kültür ve Sanatları Yaşatma Derneği Başkanı Hüdaverdi Kaya tarafından Yörük sarığı bağlandı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:14
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