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Başkan Selçuk: "İspat etsinler ben belediye başkanlığından istifa edeceğim"

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, jeotermal üzerinden rakip başkan adayının vatandaşları kışkırttığını belirterek, "Jeotermal için belediye başkanı olarak altında imzam yoktur.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:50
Başkan Selçuk: "İspat etsinler ben belediye başkanlığından istifa edeceğim"

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, jeotermal üzerinden rakip başkan adayının vatandaşları kışkırttığını belirterek, "Jeotermal için belediye başkanı olarak altında imzam yoktur. Var diyenler, ispatlasınlar. İspat etsinler, ben belediye başkanlığından istifa edeceğim. Adaylıktan çekiliyorum. İspatlamazlarsa onlar çekilmesin, onlarla 31 Mart’ta hesaplaşacağım" dedi.


Cumhur İttifakı, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde mini mitinglerine devam ediyor. Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, Tırazlar Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Tırazlar Mahallesine "Ölürüm Türkiyem" adlı türkü eşliğinde giren Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın adayı Necati Selçuk’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mahalle meydanında vatandaşlara seslenen Başkan Selçuk, "Beş yılda yapılan çalışmalarla ilçemiz şehir haline getirdik. Işıl, ışıl bir Sarıgöl yaptık. Su ve kanalizasyon şebeke ağlarını yaptık. Beş yılda 14 mahallemizin alt yapılarını tamamladık. Biz vaktimizi boşa geçirmedik, çalıştık. Halen daha çalışmaktayız. Beş yıla sekiz düğün salonu yaptık. Meydanlar oluşturduk. Sosyal yaşam alanları yapıldı. Halk parkları yaptık. Gençlik merkezi kurduk. Yaptığımız çalışmalar eleştirildi. Şimdi rahatlığını gördüler. 65 yaş üzeri yaşlılarımızı ilçemizden ilimize, ilçemize ücretsiz taşımaktayız. 800 bin metrekarelik kilit taşları mahallelerimiz döşedik. Biz bunu memleketimize borcumuz vardı, onu ödedik. Sıcak asfalt atma çalışmalarımız yapıldı. İlçe halkımız rahata kavuştu. Genişletilen yollar için bağcılarımızın gönülleri alınarak yapıldı. Kaldırımlarımız genişletildi. Biz risk alarak hizmetlerimizi yaptık. Tırazlar Mahallesinde yapılan çalışmalarımız da mahallemizin konumu nedeniyle geçikti. Çünkü doğa olayı olmaktaydı. Toprağın altı yumuşak çökmeler oldu. Alt yapısındaki şebekeler adeta bir birine kavuşmuştu. Bugün Tırazlar mahallemizin sokaklarında 73 bin metrekare kilit taş döşendi. Komple alt yapısı yenilendi. Sadece kanalizasyonların kapakları kaldı. Biz 14 mahallede çalışma yapmaktayız. Sırası geldiğinde değişecek Tırazlar’ımızı pırıl,pırıl yapacağız’’ dedi.



Jeotermal üzerinden yapılan eleştirilere cevap verdi


Kendisinin dördüncü seçime girdiğini anlatan Başkan Selçuk, rakip başkan adaylarının siyasi dilini eleştirdi. Başkan Selçuk, "Seçimlere 7 gün kaldı. Bu benim dördüncü seçimim. 2014 ve 2019’da belediye başkanlığına aday oldum, kazanamadım. 2014 yılında sizlerinde desteğini alarak seçildim. Nasiptir bu işler. Seviye ve edep çok önemlidir. 2009’da belediye başkanı olan Ömer Karcı’ya rakip oldum. 2014 yılında CHP’li sevgili Yusuf Özkan ile AK Parti adayı sevgili Ali Aybal ile mücadele ettim. Hiç bir birimizi eleştirmedik. Birbirimiz alıp yerden, yere vurmadık. Bir birimizi basamak yapmadık. Ağzımızı bir kötü söz almadık. Hep yapacak olduklarımızı konuştuk. Her aday yapacak olduklarını konuştu. Barış içerisinde demokrasi şöleni içerisinde o güzelim seçimleri tamamladık. Bölmedik, bölünmedik, ayrılmadık. Ama gel gelelim yeter artık, yeter artık diyoruz. Şimdiki aday benle başlıyor, benle bitiriyor. Yaptığım trafik ışıklarına kadar kadar eleştiriyor. Edep diyorum. Vatandaşımızı kışkırtarak ayaklandırmaya çalışıyorlar, çalışma arkadaşlarımızı kışkırtmayı çalışıyorlar. Edep diyorum, terbiye diyorum. Keşke diyorum yapacağı 20 dakikalık konuşmalarını memleketine yapacakları hizmetleri anlatsalar. Keşke gitseler de sevgili Ömer Karcı’ya, sevgili Yusuf Özkan’a gitseler de örnek alsalar ya. İnsan konuşurken yarın yüz yüze geleceğinin hesabını yapmalı. Seçim bitecek herkes bir birin yüzüne bakacak. Aşağıladığın, kötülediğin kişinin yüzüne nasıl bakacaksın? Dört, beş miting yaptılar jeotermal ile bu vatandaşları ayaklandırmayı çalışıyorlar. Şimdi beni iyi dinlesinler. Bekledim sabrettim. Onları hep gözlemledim. Bir dernek kurdular. Bu dernek daha önce neredeydi. Bakın yönetimine bağı, toprağı olmayanlar Sarıgöl’ün toprağına sahip çıkmaya çalıştılar. Karacaali’de jeotermal kurulacak dediler, mahalleye gittiler. Nedir bu? Kimin önüne koyuyorsunuz bu milleti. Kimle karşı karşıya getirmek istiyorsun bu memleketi. Böyle toprağımız savunulmaz, böyle olmaz. Şimdi Baharlar’a gitmişler, yarın Baharlara bilirkişi gelecek, oraya gidin denildi. 2018 yılında yapılan araştırmaları görmediniz mi, şimdi mi gördünüz. İnsanı kışkırtarak devletle, vatandaşı karşı karşıya getirmek niye? Jeotermal için belediye başkanı olarak altında imzam yoktur, var diyenler ispatlasınlar. İspat etsinler ben belediye başkanlığından istifa edeceğim. Adaylıktan çekiliyorum. İspatlamazlarsa onlar çekilmesin, onlarla 31 Mart’ta hesaplaşacağım. Baharlar mahallesine gideceğim.Toprağımız tehlikeye atacak durumu aylar önce muhtarlarımızla bir araya geldiğimizde anlattım. ’Bu memleketimizde jeoloji uzmanları, tarım ilaçları satanlar var. Komisyon kurun, Ankara’ya gidin Tarım Bakanın kapısını dayanın’ dedim. Ama nerede işleri, güçleri gürültü çıkarmak. Bunu müsaade etmeyeceğim" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:50
  1. doğa

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