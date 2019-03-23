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Başkan Selçuk, doğduğu mahallede hasret giderdi

Cumhur İttifakının adayı ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, doğup büyüdüğü Çanakçı Mahallesinde, vatandaşlarla hasret giderdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:00
Başkan Selçuk, doğduğu mahallede hasret giderdi

Cumhur İttifakının adayı ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, doğup büyüdüğü Çanakçı Mahallesinde, vatandaşlarla hasret giderdi. Çanakçı Mahallesine uzun bir araç konvoyu ile giren Başkan Selçuk’u bağrına basan mahalleliler coşku dolu sevgi gösterilerinde bulundu.


Kendi doğduğu mahallesinde miting düzenleyen Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, ’Ölürüm Türkiye’ şarkısı ve havai fişeklerin eşliğinde alkışlarla kürsüye çıktı. Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı adayı Necati Selçuk, "Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Kendi toprağımda, köyümle sohbet edeyim istedim. 31 Mart yerel seçimlerine dokuz gün kaldı. Hatasız bir şeklide bir süreç sağlandı. Kendi toprağımda 31 Mart seçimlerinin memleketime hayır getirmesini diliyorum. Kazananların şımarmaması gerek, kaybedenlerin de üzülmemesi gerek. Sizlerden aldığım destekle memleketime hizmet etmeye devam ettim. Buradan aldığım kültürle hizmet etmeye çalıştım. 2014 yılında yüzde 34 oyla başkan oldum. Ben Çanakçı’nın merasında büyüdüm. Kendi toprağımın desteğini her zaman destek oldu. O zamanın idarecileri ’Biz köyden geleni başkan yapmayız’ dediler. 2014 yılında seçimi kazandım. 35 mahallemizi Sarıgöl’e hizmet etmek için teker teker dolaştım. Mahallelere çocuk oyun alanları yaptırdım. Beş yıl önce benim köyümde de karıştırdılar. Bilmiyorlardı ki, Çanakçı’nın içlerinden çıkan birisi olarak destek olacaklarını bilmiyorlardı. 2014 yılında yüzde 34 oyla seçildim. 38 yaşında belediye başkanı oldum. Ben, sizlerin arasından çıkmanın gururunu duydum" dedi. Vatandaşlar Başkan Selçuk’un konuşmasını sık sık ’Kıskananlar utansın’ sloganı attı.



"Köylüden Başkan mı olur?"


Konuşması sık sık sevgi gösterileriyle kesilen Başkan Selçuk şunları söyledi: "15 yıl mücadele ettik. Köylüden başkan olur mu? dediler. Olur mu? olmaz mı?, bunu gösterdik. Başkan olduğumda belediyenin yeterli araç ve gereçleri yoktu. Aileme bile vakit ayıracak durumum olmadı. Yapamaz dediler, kaçar dediler, birileri bunu arkadan güder dediler. Yılmadım, eğilmedim, yılmadım dik durdum hizmetin arkasından gittim. 2014 yılında göreve geldiğimde Sarıgöl’ün köyleri Sarıgöl’den güzel diyorlardı. Yola koyulduk, Manisa Büyükşehir ile omuz omuza verdik, Sarıgöl’e hizmet verdik. Sarıgöl şimdi nasıl oldu gördünüz. Farkı gördünüz. Yanlış mı yaptık? Kendi mi yaptı, diyorlar. İçimdeki çalışma azmimle Manisa Büyükşehir ile el ele vererek yaptık. Yollarımız yaparken eleştirildik, kimseye küsmedim. Sarıgöl’e gelenler ışıl ışıl bir şehre giriyor artık. Memleketimize ve yaptığımız işlerle gurur duyuyoruz. Biz hizmet verdik. Kapalı Pazar yeri, tuhafiyecilerimizi bir araya topladık. Teşekkür ediyor esnaflarımız ve vatandaşlarımız. Mahallelere düğün salonları, bir çok mahallenin kanalizasyonlarını, içme suyu şebekelerini yeniledik. Mahallelerin yollarını kilit parke taş döşedik. İçme suyu depolarının durumları yürekleri parçalıyordu, içlerini temizledik, fayansla döşedik."


Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, yanında görev yapacak olan Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerini teker teker tanıtarak sahneye aldı. Başkan Selçuk meclis üyesi adaylarıyla el ele tutuşarak Çanakçı Mahallesi halkını selamladı.


Başkan Selçuk’un doğup, büyüdüğü mahalle olan Çanakçı Mahallesi ziyaretine Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, Sarıgöl AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, MHP Sarıgöl Kadın Kolları Başkanı Sevim Çakar, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca ve meclis üyesi adayları da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:00
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