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Başkan Sekmen, Tekirdağlılarla buluştu

Tekirdağ Valiliği ile Trakya Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle organize edilen kültür turu kapsamında Erzurum’a gelen heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:42
Başkan Sekmen, Tekirdağlılarla buluştu

Tekirdağ Valiliği ile Trakya Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle organize edilen kültür turu kapsamında Erzurum’a gelen heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.


Başkan Sekmen, Türkiye’nin bir ucundan neredeyse diğer bir ucuna kadar gelmiş olan misafirleriyle özel olarak ilgilenirken, Erzurum’un tarihi ve turistik yerlerini gezdirmeyi de ihmal etmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kültür turu için Erzurum’a gelen Tekirdağlı heyetle akşam da bir araya geldi. Konuklarına Erzurum hakkında bilgiler aktaran Sekmen, şehrin binlerce yıllık tarihi geçmişiyle aslında medeniyetler beşiği olduğunun altını çizdi.


Şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, tabii ve turistik değerleriyle de ön planda olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kadim şehrimizin yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Bu şehir, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan, tabii ve doğal güzellikleriyle gören herkesi cezbeden bir şehir” ifadelerini kullandı. Tekirdağ’dan Erzurum’a gelen konuklarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti de ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları söyledi: “Birçoğunuz öyle zannediyorum ki Erzurum’u ilk kez gördünüz. Bu sebeple sizinle bir arada olmak ve size ev sahipliği yapıyor olmak, bizim için de büyük mutluluk oldu. Çünkü biz inanıyoruz ki, bu saatten sonra her biriniz Erzurum için gönüllü birer turizm ve kültür elçisi olacaksınız. Bu bağlamda sizleri kış aylarında da Erzurum’da görmeyi aslında çok isteriz”


Öte yandan aralarında Tekirdağlı gazetecilerin de bulunduğu heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Erzurum’da bulunuyor olmaktan kendilerinin de büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Tekirdağlı misafirler, Erzurum için; “Çok güzel bir şehir” yorumunda bulunurken, özellikle tarihi ve turistik mekânlara hayran kaldıklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:42
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