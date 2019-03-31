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Başkan Sekmen oyunu kullandı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eşi Gülay Sekmen ile birlikte Kültür Kurumu İlköğretim Okulu’ndaki 1186 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 12:52
Başkan Sekmen oyunu kullandı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eşi Gülay Sekmen ile birlikte Kültür Kurumu İlköğretim Okulu’ndaki 1186 numaralı sandıkta oyunu kullandı.


Cumhur İttifakı AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sekmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin önemine vurgu yaptı. Sekmen, “Yüce Allah, seçimlerin ülkemize, devletimize, milletimize ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını nasip eylesin. Demokrasi biliyorsunuz seçimle kaim oluyor. Demokrasi seçimle mana buluyor. Bugün demokrasi günü... Kazanan Ahmet, Mehmet değil kazanan Erzurum ve aziz milletimiz olacaktır. Cenab-ı Hak, ülkemizi ve milletimizi daim eylesin” dedi.


Başkan Sekmen daha sonra sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı, vatandaşlarla hasbihal etti.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:52
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