  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Şayir, vatandaşlara çiçek tohumu dağıttı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, korona virüs nedeniyle evinde kalan vatandaşlar için örnek bir uygulamaya daha imza atarak çiçek tohumu dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:41:51 -
Başkan Şayir, vatandaşlara çiçek tohumu dağıttı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, korona virüs nedeniyle evinde kalan vatandaşlar için örnek bir uygulamaya daha imza atarak çiçek tohumu dağıttı.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, korona virüs nedeni ile evinde kalan vatandaşlar için öneli bir projeye imza attı. Dilovası Belediyesi tarafından evinde kalarak korona virüsten korunmaya çalışan vatandaşların hem hobi ile uğraşmaları hem de daha yeşil bir Dilovası için çiçek tohumları dağıttı. Semt pazarı girişinde vatandaşlara çiçek tohumu dağıtan Başkan Şayir’e Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar ve meclis üyeleri de eşlik etti.


Vatandaşların evlerinde canları sıkılmasın diye başlatılan “Evde Kal Bahçeni Ek” kampanyasına dair açıklama yapan Başkan Şayir, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte Dilovası Belediyesi olarak halkımızın yanında olmaya ve bu süreci daha sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Daha önce çocuklarımız için yaptığımız etkinliklere bu sefer evde kalarak salgınla mücadeleye katkı sunan vatandaşlarımız ile devam ediyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı