0553 313 94 23

Başkan Saygılı: “Gençlerimiz, İstiklal Marşımızı uluslararası yarışmalarda okutacak”

Kırıkkale’de, Yaz Spor Okulları’nın açılış töreninde konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İstiklal Marşı’nı uluslararası yarışmalarda okutacak pek çok gencin olduğunu belirterek, "İnşallah bu gençlerimiz bizim göğsümüzü kabartacak, bayrağımızı göndere dikecek, İstiklal Marşımızı uluslararası yarışmalarda okutacak" dedi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:29
Başkan Saygılı: “Gençlerimiz, İstiklal Marşımızı uluslararası yarışmalarda okutacak”

Kırıkkale’de, Yaz Spor Okulları’nın açılış töreninde konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İstiklal Marşı’nı uluslararası yarışmalarda okutacak pek çok gencin olduğunu belirterek, "İnşallah bu gençlerimiz bizim göğsümüzü kabartacak, bayrağımızı göndere dikecek, İstiklal Marşımızı uluslararası yarışmalarda okutacak" dedi.


Kırıkkale’de 17 Ağustos Spor Salonunda düzenlenen törenle Yaz Spor Okullarının açılışı gerçekleştirildi. Törene; Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan ve çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı.


Açılış töreninde konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Değerli genç kardeşlerim ve aileleri, değerli hemşehrilerim hepiniz hoş geldiniz. Zeki, çevik ve ahlaklı gençlerimizin yetişmesinde çok büyük emekleri olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün Yaz Spor Okullarının açılışını yapıyoruz. Bu yılda her yıl olduğu gibi forma dağıtımları yapılacaktı ama formalarınızı getiren araç gece kaza yapmış. İnşallah Pazartesi günü formalarınız dağıtılacak. Ben inanıyorum ki; bu salonda biraz önce okunan İstiklal Marşını uluslararası yarışmalarda okutacak pek çok gencimiz var. İnşallah bu gençlerimiz bizim göğsümüzü kabartacak, bayrağımızı göndere dikecek, İstiklal Marşımızı uluslararası yarışmalarda okutacak. Hepinize iyi tatiller diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Hocalarımıza da başarılar diliyorum” dedi.


Program; halk oyunları, cimnastik, güreş ve karete ekiplerinin sportif gösterilerinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle birlikte son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:29
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sel felaketinin yaşandığı bölgede arı sokması can aldı
    1. Sel felaketinin yaşandığı bölgede arı..
    2. SAÜ’de Tıp Fakültesi mezunlarını verdi
    3. Kardeşeli Derneği kurban bedelini..
    4. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride..
    5. 'Medeniyetin beşiği' ülkede hastane..
    6. Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu
    7. G.Saray'ın eski yıldızı Welsey..
    8. İstanbul’daki kayısı festivali başladı
    9. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad..
    10. Heybeliada'da orman yangını! Ekipler..
    11. SBSGGM’den yumurta uyarısı
    12. Şile’de Sahilköy’de 21 yaşındaki bir..
    13. Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik..
    14. CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne..
    15. Trump İsrail yardakçılığına devam..
    16. Siirt’te yılanın ısırdığı adam tedavi..
    17. Dr. Tuğrul Tunca’dan Minik Dostlar..
    18. Tosya’da otomobil takla attı: 2 yaralı
    19. Burundi 2020’de seçime gidiyor
    20. Fatsa’da sporcular sezonu açtı
    21. İlçe milli eğitim müdürüne saldırıda 2..
    22. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı..
    23. Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve..
    24. Demir: “Herkes elini taşın altına..
    25. Heybeliada’da çıkan yangına..
    26. Kardeşleri ayıran kaza
    27. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı..
    28. Uluslararası ilişkiler uzmanı, adını..
    29. Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
    30. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı..
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı