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Başkan Sayan, biri epilepsi hastası 3 kardeşin yardımına koştu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, annelerini kaybeden ve üvey annelerinin bırakıp kaçtığı biri epilepsi hastası 3 kardeşin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine ziyarete gitti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 20:26:52 -
Başkan Sayan, biri epilepsi hastası 3 kardeşin yardımına koştu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, annelerini kaybeden ve üvey annelerinin bırakıp kaçtığı biri epilepsi hastası 3 kardeşin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine ziyarete gitti. Başkan Sayan, evi gezip sorunları dinledikten sonra yardıma muhtaç ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdi.



Ağrı’da annelerini kaybeden ve üvey annelerinin bırakıp kaçtığı biri epilepsi hastası olan 3 kardeşin büyük zorluklarla yaşadığı ihbarını alan Başkan Sayan, sosyal medyada hesabına gelen mesaja cevap vererek hemen ailenin yanına gitmek için yola çıktığını belirtti. Biri epilepsi hastası olan 3 kardeşin yaşadığı evi gezen ve sorunlarını dinleyen Başkan Sayan, aileye gıda yardımı yaptıktan sonra tüm ihtiyaçların karşılanması talimatını verdi. Kardeşlerin babalarının 3 çocuğun geçimini sağlamak için el arabasında eşya taşıdığını öğrenen Başkan Sayan, aile için gerekli olan her şeyin yapılacağını söyledi. Evin birçok ihtiyacının iki öğretmen tarafından aileye yardımcı olmak için karşılandığını açıklayan Başkan Sayan, “Benden önce iki bayan öğretmen birçok ihtiyacı karşılamış. Geriye kalan eksiklikler yarın tamamlanacak. Gözünün arkada kalmasın, onlar artık bize emanet. Hikayeleri çok acı.“ dedi.

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