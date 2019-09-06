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Başkan Sandıkçı: “Gece-gündüz demeden çalışıyoruz”

gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

06 Eylül 2019 Cuma 20:51
Başkan Sandıkçı: “Gece-gündüz demeden çalışıyoruz”

gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.



Canik Belediyesi vatandaşların taleplerini beklentilerini yerinde dinleyip gözlemleyip çözüm noktasında istişare edebilmek için "Başkan Mahallemde" projesi kapsamında mahalle buluşmaları tertip etti. Canik Belediyesinin ilk olarak tertip ettiği buluşma Kuzey Yıldızı Mahallesi Gazi Camii önü Venüs Sokak’ta gerçekleştirildi. Programda söz alan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, bu formattaki halk buluşmalarının ilk olması nedeniyle önemli olduğunu söyledi.



“Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık”


Canik Belediye Başkanı Sandıkçı ise belediyeyi devraldıkları günden bugüne bir taraftan yapısal ve mali sorunların çözümü noktasında çaba sarf ederken diğer taraftan hizmet üretmek için var güçleriyle gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Daha güzel bir Canik için ilçemizde ve ilimizde bulunan tüm kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisindeyiz. Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Bununla birlikte mahalle buluşmalarımızla sizlerle bu şekilde hasbihal etmeyi arzuluyoruz. Görevi devraldık. İlk iş olarak yürümeyen hantal sistemi yürür hale getirerek işlemeyen çarkları işler hale getirdik. Treni rayına soktuk. Şimdi vagonları onarıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de emekleyen belediyeyi ayağa kaldırdığımız gibi koşar hale de getirecek ve hizmetlerimizi daha seri bir şekilde hayata geçireceğiz” dedi.



“Asli işlerimize yöneldik”


Vatandaşların doğumundan ölümüne her önemli anında yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Sandıkçı, “Bu kapsamda cenaze hizmetlerimizi profesyonelleştirip güçlendirerek hizmetinize sunduk. Aynı şekilde vatandaşlarımızı mutlu günlerinde de yalnız bırakmıyoruz. Milli ve dini bayramlarımızı mütevazı ve ruhuna uygun bir şekilde kutluyor ve kesinlikle israfa müsaade etmiyoruz. Belediyemizdeki tüm israf kalemlerini ortadan kaldırdık. Kendi uhdemizde gerçekleştirebileceğimiz işlerin sayısını artırmaya çalışarak israfın ve rantiye düzeninin tamamıyla önüne geçmiş olacağız. Çocuklarımızın eğitimine desteklerimiz sürüyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği protokolü imzalayarak eğitimin kalitesini verimliliğini artırmaya yönelik üzerimize düşeni yaptık. Sosyal Yardım Müdürlüğümüzü kurarak profesyonel hale getirdik. İlçemizde aç yatan açıkta kalan başı okşanmamış tek bir kimse kalmasın istiyoruz” diye konuştu.



Programa ayrıca, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, MHP Canik İlçe Başkanı Ahmet Aydın, CHP Canik İlçe Başkanı Bülent Kutbay, Kuzey Yıldızı Mahallesi Muhtarı Abdullah Kaya, Canik Belediyesi meclis üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:51
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