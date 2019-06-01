Başkan şampiyonluk primini açıkladı: Umre'ye gidiyoruz

TFF 2. Lig'e yükselen Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor'da Başkan Adem Memiş, şampiyonluk primi olarak Umre ziyaretini belirledi.

TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final maçında Nevşehir Belediyespor’u yenerek 2. Lig'e yükselen Ergene Velimeşespor’da elde ettiği başarı ile dikkatleri üzerine çekti. Yönetim takıma prim olarak Umre sözü verdi. Takımın kazandığı başarıyı değerlendiren ve Tekirdağ'ı, Ergene'yi, Velimeşe'yi en iyi şekilde temsil ettiklerine inandıklarını söyleyen Ergene Velimeşespor Teknik Direktörü Özgür Sağlam, “Trakya'nın gururu olmaya inşallah devam eder bu kulüp. Başka kulüpler de inşallah ilave olur” dedi.

“Neticesinde köy veya mahalle takımıyız”

Deplasmanlara gittiklerinde en çok “Ergene neresi, Velimeşe neresi” sorularının sorulduğunu aktaran Sağlam, “BAL olsun, 3. Lig olsun deplasmana gitmemiz de önemli değil, sağda solda birileri gördüğü zaman başarı ile ilgili formamızdan görüyorlar, eşofmanlarımızdan görüyorlar. Tabii herkes merak ediyor. Ergene yeni kurulan bir ilçe olduğu için, Velimeşe'yi de fazla kimse bilmiyor onun için kişilere anlatmaya çalışıyoruz. Deplasmana gittiğimizde bazı kişiler araştırıyor Velimeşe neresi diye. Kimisi köy takımı diyor, kimisi mahalle takımı diyor. Neticesinde köy veya mahalle takımıyız. 10 bin nüfuslu bir yerin gururu olduk. İlçeyi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Ergene ilçesinin ismi kulübün ismi olarak değiştirildi zaten. Tekirdağ'ı da en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Burada yapılması gereken biz ve bizler gibi kulüplere kurum ve kuruluşların maddi ve manevi destek olması. Hedefler bitmiyor. Bizim hedefimiz 2. Lig'e çıkmaktı. Şimdi 2. Lig'deyiz tabii burada da ligi tanımak önemli. Tabii ki hedeflerimiz olacak. İnşallah ligi de en iyi tanıyarak iyi bir motivasyonla, iyi maçlarla, iyi oyuncularla, iyi yönetimle iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Hedefler daha sonra değişebilir ama biz de kötü hedef olmaz her zaman iyi niyet olacaktır, iyi hedef olacaktır. Bunu da başaracağımıza gönülden inanıyoruz” diye konuştu.

Önce kulübede takım oldular sonra sahada

Teknik kadroda yer alan isimlerin daha önce bir arada futbol oynamış kişiler olduğunu da aktaran Sağlam, “3-4 yıl önce bu kadroyu kurarken bana teklif edildi ve başarı geleceğine inandığım için kabul ettim. Kendi takımımda oyuncum futbolu bırakmıştı. Onu geldim yardımcım yaptım. Ali İhsan Eriz ve Elvan Tok ile birlikte futbol oynamıştım onları teknik kadroya dahil ettim. Yine benim oyuncum vardı Ersin Civan, onu da futbolu bıraktıktan sonra kulüp menajeri yaptım. Kendi oyuncum olan Okay Yaman'ı da teknik kadroya dahil ettik. Biz daha önce bir arada futbol oynadığımız için ve önceden ben onların antrenörü olduğum için orada bir uyum vardı. Bir birimizi iyi tanıyorduk ve onları tanıdığım için teknik kadroya dahil ettim. Herkes bir birini bildiği için, huyunu suyunu bildiği için başarının arkasında bunların çok büyük etkeni var tabii ki. Emek veren insanlar bir araya gelince, başarı geliyor” şeklinde konuştu.