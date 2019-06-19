0553 313 94 23

Başkan, şampiyon takımla bir araya geldi

Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Harun Budaklı, geçtiğimiz günlerde Erzincan’da yapılan futbol U14 grup final müsabakalarında grup şampiyonu olan Sivas Belediyespor U14 takımı antrenör ve futbolcuları onuruna akşam yemeği verdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:46
Başkan, şampiyon takımla bir araya geldi

Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Harun Budaklı, geçtiğimiz günlerde Erzincan’da yapılan futbol U14 grup final müsabakalarında grup şampiyonu olan Sivas Belediyespor U14 takımı antrenör ve futbolcuları onuruna akşam yemeği verdi.


Kentte birrestoranda düzenlenen yemeğe Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Harun Budaklı, Alt Yapı Sorumlusu Nedim Turgut, U14 takımı antrenörü Rüştü Özbilum ve U14 takımı futbolcuları katıldı.


Yemekte konuşan Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, U14 takımının şampiyon olması sebebiyle memnuniyetini belirterek, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. Başkan Budaklı; “Sivas Belediyespor U14 takımımız bizleri gururlandırdı. Teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ediyorum. Sivas Belediyespor Kulübü olarak alt yapıya önem veriyoruz. Sivas’tan profesyonel takımlara oyuncu kazandırmayı ümit ediyoruz” ifadesini kullandı.


Program günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:46
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 saat boyunca yılanın çıkmasını beklediler
    1. 4 saat boyunca yılanın çıkmasını..
    2. FETÖ’nün akademisyen yapılanmasına..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışındaki..
    4. Real Madrid, Mendy'yi tanıttı
    5. Erdek’te ’Kan bağışı ve Kök hücre..
    6. Yağış sonrası kapanan YHT hattında..
    7. "Bizim çıtamız Paris, New York, Londra"
    8. Erdoğan: "CHP adayına destek ya..
    9. Kocaeli’de plajlara otobüs seferleri..
    10. Trump’tan Bulgaristan’a Irak asıllı..
    11. Büyükşehir sel için teyakkuzda
    12. Dünyaca ünlü plajlarda deniz dibi..
    13. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:
    14. ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması!
    15. Spor Toto BAL’a katılım için son..
    16. Hazineden altına dayalı kira..
    17. Libya'da UMH güçleri Hafter'e ait..
    18. Asya ülkesinde beyin iltihabı..
    19. TBF’den Semih Özsöy’a 45 gün hak..
    20. Rize’de araç dereye uçtu: 1 yaralı
    21. Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy,..
    22. Aydın MHP, İstanbul’da Aydınlılarla..
    23. "Pazar akşamına kadar televizyonlara..
    24. Rusya basınında Manisa tanıtıldı
    25. Antalya’da iki araç kafa kafaya..
    26. Ballıpınar’da kiraz rekoltesi düştü
    27. Engelli araçlarında “engel” kalkıyor
    28. Güvenli ulaşım için denetimler sürüyor
    29. Nöroloji Uzmanı Dr. Fırat, SANKO..
    30. FETÖ'nün 'akademik yapılanmasına'..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu