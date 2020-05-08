Başkan Şahin’den TFF Başkan Vekilliği görevine getirilen Ali Düşmez’e tebrik

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği görevine getirilen Ali Düşmez’e tebrik ederek, "Osmaneli’deki sportif organizasyonlara her zaman destek olan Ali Düşmez’in Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Tarafından Başkan Vekilliğine getirilmesine çok sevindik" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, dün TFF Başkan Vekilliği görevine getirilmişti. Bu olay sonrası Ali Düşmez’i yeni görevinde tebrik ederek, başarılar dileyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası başta olmak üzere Osmaneli’deki sportif organizasyonlara her zaman destek olan Ali Düşmez’in Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Tarafından Başkan Vekilliğine getirilmesine çok sevindik. Değerli Ali Düşmez kardeşimizin yeni görevinde de Türk sporuna ve içinde olduğu futbol camiasına büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Değerli başkana yeni görevinde başarılar diler, inşallah bunun ilçemizde yapılacak yeni turnuvalar acısından da büyük önemi olduğunu ifade etmek isterim" dedi.