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Aktüel

Başkan Şahin’den başsağlığı mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bitlis’te çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:12:45 -
Başkan Şahin’den başsağlığı mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bitlis’te çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.


Başkan Şahin yaptığı yazılı açıklamada, "Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı’nca düzenlenen ’Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu’ kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dilerim" dedi.

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