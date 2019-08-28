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Başkan Şahin’den antrenör Memiş’e teşekkür

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, görevi bırakan 1308 Osmaneli Belediyespor’un antrenörü Sedat Memiş’e teşekkür etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:32
Başkan Şahin’den antrenör Memiş’e teşekkür

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, görevi bırakan 1308 Osmaneli Belediyespor’un antrenörü Sedat Memiş’e teşekkür etti.


Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “Eski sporcumuz ve çok başarılı değerli hocamız Sedat Memiş’e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Değerli hocamızdan bundan sonrası için her zaman istifade edeceğiz. Yeni sezonda yeni yapılanma ve yeni eğiticilerle birlikte 1308 Osmaneli Belediyesporu tüm branşlarda daha yukarı seviyelere çekeceğiz. Sporda yeni hedeflere mutlaka ulaşacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:32
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