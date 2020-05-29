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Aktüel

Başkan Şahin, kahvehanelerin dezenfektesini üstlendi

DÜZCE (İHA) – Aylardır kapalı kalan kahvehaneler 1 Haziran’dan itibaren açılacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:25:49 -
Başkan Şahin, kahvehanelerin dezenfektesini üstlendi

DÜZCE (İHA) – Aylardır kapalı kalan kahvehaneler 1 Haziran’dan itibaren açılacak. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, kahvehane sahiplerinin maddi sıkıntı yaşayabileceklerini düşünerek kahvehaneleri ücretsiz dezenfekte etmeye başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran’dan itibaren bir çok kapalı olan işletmenin hizmete açılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından esnaflarda dükkanlarda sosyal mesafe düzenlemesi ve dezenfekte çalışmalarını başlattı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 2 aydır kapalı olan kahvehaneler nedeni ile maddi sıkıntı yaşadıklarını düşündüğü esnaf için ücretsiz dezenfekte çalışmalarını başlattı. 1 Haziran Pazartesi gününden önce ilçe genelinde bulunan tüm kahvehaneler Kaynaşlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edileceğini belirten Başkan Şahin, “ Esnaflarımıza ayrıca 5’er kilo çay ve şeker desteği de vereceğiz. Bu salgın sürecinde herkesin yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.

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