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Aktüel

Başkan Şahin, "Evine maske ulaşmayan kaldı mı?"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kapı kapı belediye tarafından kentte 220 bine yakın maske dağıtıldığını söyleyerek, "Evine maske ulaşmayan kaldı mı?.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:01:22 -
Başkan Şahin, "Evine maske ulaşmayan kaldı mı?"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kapı kapı belediye tarafından kentte 220 bine yakın maske dağıtıldığını söyleyerek, "Evine maske ulaşmayan kaldı mı?. Eğer varsa bizlere ulaşmaları için whatsapp hattımıza devreye soktuk" dedi.


Bilecik Belediyesi Korona virüs (Covit-19) salgını sonrası gösterdiği öz verişli çalışma ile vatandaşların maske imdadına yetişti. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev gezen ekipler yaklaşık 220 bin adet maske dağıttılar. Her haneye sayısına göre 5’erli paketler halinde maske bırakan ekiplerin ulaşamadığı veya evde olmayarak alamadığı maskeler için belediye bir whatsapp hattı devreye soktu.


"Maskelerini ulaştıracağız"


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, konu hakkında yaptığı açıklamada "Evine maske ulaşmayan hemşehrilerimiz, isim ve adreslerini 0552 444 8858 numaralı whatsapp hattımıza ya da bu paylaşımın altına yazarsa maskelerini ulaştıracağız" dedi.

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