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Aktüel

Başkan Şahin çalışma yapılacak sokaklar inceledi

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçenin dört bir yanında sokaklarda yapılacak kilit parke çalışmaları öncesinde sokaklarda incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:18:42 -
Başkan Şahin çalışma yapılacak sokaklar inceledi

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçenin dört bir yanında sokaklarda yapılacak kilit parke çalışmaları öncesinde sokaklarda incelemelerde bulundu.


Kaynaşlı’da sokaklar kilit parke taşları ile yenilenecek. Yenileme öncesinde Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, düzenleme yapılacak sokaklarda incelemelerde bulundu. Vatandaşların yollardaki sıkıntılarının kısa sürede çözülmesi için yetkililere talimat veren Başkan Şahin, “İlçemiz Mavi sokak, Martı sokak, Kahveci sokak, Özer sokak, Barış sokak, Ceviz sokak, Şehitlik sokak, Mezarlık sokak, Güvercin sokak ve 57. Sokak’ da kilit parke taşı yapımı öncesi yerinde incelemelerde bulunduk. Kısa süre içerisinde bu sokaklarımızın dışında sıkıntılı olan noktalarda da sokaklarımıza kilit parke taşı döşeme çalışmaları yapacağız” dedi.

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