Başkan Şahin: “Atakum’a hizmet için geliyoruz”

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Sizlerin vereceği destek hizmet ve yatırım yolunda en önemli kozlarımızdan birisi olacak. Atakum’a hizmet için geliyoruz ve bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

Başkan Şahin, Samsunlu iş insanlarıyla bir araya geldi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile birlikte Samsun Çerkes Derneğini ziyaret etti.

Karaaslan, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ile birlikte Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Haluk Akyüz’ün organize ettiği kahvaltıya katılan Başkan Şahin, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler’in de yer aldığı kahvaltıda, iş insanlarına Atakum’a yönelik yatırım ve projelerini anlattı.

“Atakum 72 ilden göç almış, bugün artık cazibe merkezi haline gelmiş bir kent”

Atakum için yapacakları çok fazla iş olduğunu ifade eden Başkan Şahin, “Atakum sadece Samsun’un değil Karadeniz’in hem parlayan yıldızı hem de en çok gelişen bir yerleşim merkezi. Deniziyle, kumsalıyla, mavisiyle, yeşiliyle sadece Samsun’un, sadece Karadeniz’in değil Türkiye’nin ender ilçelerinden bir tanesi. Bu kadar uzun sahili olan bir yerleşim yeri yoktur diye düşünüyorum. Varsa da çok azdır. Atakum, 72 ilden göç almış, bugün artık cazibe merkezi haline gelmiş bir kent. Bu birlikteliğe katkı sağlamak adına Atakum’un kültür, sanat ve turizm şehri olması noktasında çalışmalarımız devam edecek. Çevreci bir yaklaşımla, Atakum’da daha çok yeşil alan üreterek ve halkımızın daha huzurlu bir şekilde yaşayabileceği yatırımları, çalışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Atakum’un problemlerini çözeceğiz”

Gönüllerini ve bütün güçlerini Atakum’un gelişmesi için seferber edeceklerine dikkat çeken Başkan Şahin, “Hem siyasi irademizin gücünü arkamıza alacağız hem de Mustafa Demir Bakanımızı da kazandırıp Büyükşehir Belediyesi ile dayanışma içerisinde, ilçemizin tüm imkanlarını seferber ederek Atakum’un problemlerini çözeceğiz. Bunu yaparken siz değerli iş insanlarımızın da desteklerini görmek istiyoruz. Sizlerin vereceği destek hizmet ve yatırım yolunda en önemli kozlarımızdan birisi olacak. Atakum’a hizmet için geliyoruz ve bunu hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

Başkan Şahin’den Çerkes Derneğine ziyaret

Karaaslan ile birlikte Samsun Çerkes Derneğinin konuğu olan Başkan Şahin, Dernek Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Burada da açıklamalarda bulunan Başkan Şahin, Türkiye’nin nadide bir mücevher olduğunu belirterek, “Bu güzel ülke birçok kültürel rengiyle dünyada eşi benzeri bulunmayan bir değerli mücevher ve bütündür. Kafkasya’dan dünyanın belirli bölgelerine olduğu gibi ülkemize de gelerek artık bu vatanın evlatları olan siz Çerkesler de bu parçalanamaz bütünün en değerli üyelerindensiniz” ifadelerini kullandı.

“Atakum güvenli ve düzenli bir şehir haline gelecek”

31 Mart seçimlerine de değinen Başkan Şahin, “Bu seçimlerde Atakum’u yönetmenin onuruna erişmek için çıktığımız yolda sayılı günler kaldı. Atakum’u bulunduğu noktadan daha güzel yerlere getirmek için mücadele edeceğiz. Atakum, güvenli ve düzenli bir şehir haline gelecek. Hem ekonomik anlamda hem şehrin gelişmesi, hem de yaşam standartlarının yükseltilmesi için gece-gündüz demeden çalışacağız. Bunun için ekibimizle, projelerimizle geliyoruz. Şehirlerin ekonomileriyle gelişir. Geliştikçe de yükselir ve belirli bir ekonomik büyümeye ulaşır. Atakum’u, başta turizm ve tarım alanlarında olmak üzere birçok sektörde ekonomik anlamda ileriye taşıyacak planlamalara sahibiz. Yerel seçimlerin hemen ardından inşallah bu planları hayata geçirme imkanını bulacak, bunun için çaba göstereceğiz” açıklamasında bulundu.