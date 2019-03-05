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Başkan Şahin: “Ağaç geleceğe bırakılan en güzel mirastır”

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Babadere köyünde köy tüzel kişiliğine ait 240 dönümlük araziye binlerce zeytin ve çam fıstığı ağacı dikimi gerçekleştirildi.

05 Mart 2019 Salı 15:22
Başkan Şahin: “Ağaç geleceğe bırakılan en güzel mirastır”

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Babadere köyünde köy tüzel kişiliğine ait 240 dönümlük araziye binlerce zeytin ve çam fıstığı ağacı dikimi gerçekleştirildi.


Ayvacık Belediyesi ve ÇEVKOR (Çevre Koruma Dergisi) işbirliğinde organize edilen ağaç dikimi etkinliğinde 240 dönümlük araziye 1700 adet zeytin fidanı, 4500 adet fıstık çamı fidanının dikimi gerçekleşti.


Babadere köyü köy tüzel kişiliğine ait arazide gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde konuşan Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, “ÇEVKOR dergisinin Türkiye genelinde başlattığı bir proje vardı. Zeytin fidanı dikim projesi. Bizden de destek istedikleri zaman Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ile temasa geçtik. Babadere köyümüzde bu büyüklükte bir arazinin olduğunu belirledik. Onlar da sponsorlar aracılığı ile buraya ile fidanlar getirdiler. Biz de yerel yönetimler olarak destek verdik. Şimdi buraya çam fıstığı fidanlarının yanı sıra 1700 adet de zeytin fidanını dikimi gerçekleşti. Burada önemli bir olgu da şudur; bu alanların bugüne kadar boş kalmaması gerekirdi. İşte hükümetimizin uyguladığı politikalar sayesinde Türkiye’de boş olan arazilere binlerce ağaçlar dikildi. Bugün burada ben çevreci vatandaşlarımızı da aramızda görmek isterdim. Zira 1 ağaç bile zarar görse ortalığı ayağa kaldıran çevreci vatandaşlarımız, bugün burada binlerce ağaç dikerken yanımızda yoklar. Ben onların da bu tür etkinliklere katılmasını isterim. 240 dönüm arazi üzerine bu ağaçların dikilmesi geleceğe bırakılan en güzel miraslardan biridir. Bugün bu etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.


Düzenlenen ağaç dikim etkinliğine Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Ayvacık Orman İşletme Müdürü Ali Gür, Ayvacık Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici, AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Turan Tumay, ÇEVKOR Dergisi Temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:22
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