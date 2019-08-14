0553 313 94 23

Başkan Sabırlı’dan AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümü mesajı

AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:16
Başkan Sabırlı’dan AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümü mesajı

AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Cumali Sabırlı, yayımladığı mesajda, “14 Ağustos 2001’de çıkılan bu kutlu yolculukta, sayısız hizmet ve yenilikle ülkemize çağ atlatan partimizin 18. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. 14 Ağustos 2001’de Türk siyasi tarihi için gerçek bir milat oldu. Ülkemizin içinde bulunduğu zorluklara karşı bir çözüm yolu, bir çıkış noktası olarak kurulan AK Parti, kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra tek başına iktidar olarak millet tarafından nasıl bir umut olarak görüldüğünü tüm dünyaya ispatlamış bir partidir. AK Parti; Türkiye siyasetinde ezberleri bozan, millet egemenliği üzerindeki tüm vesayetleri kaldıran, ‘milleti yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesini şiar edinmiş bir anlayışla girdiği her seçimde güçlenerek yoluna devam eden bir siyasi harekattır” dedi.


AK Parti’nin bu anlayışla girdiği her seçimi Türk milletinin teveccühü ile açık ara kazandığını hatırlatan Başkan Sabırlı, “Bu kutlu zorlu yürüyüşte iç ve dış odakların saldırılarına karşı yeniden diriliş ruhuyla güçlenen ak davamız; gerek parti kapatma davası, gerek 27 Nisan 2007 muhtırası, 17-25 Aralık kumpasları ve devamında ise 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini halkımızın güçlü destekleri ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur adımları ile hepsinin üstesinden gelinmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin girişimleri ile artık emir alan ülke konumundan çıkıp emir veren ülkemiz, coğrafyamızda mazlumların sesi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, ak kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor, Ahirette intikal edenleri rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin 18. kuruluş yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:16
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
    1. Konya’da 3 aracın karıştığı kazada 2..
    2. Karaciğer kanserini yapay zekâ tedavi..
    3. İsrailli isme üzücü haber! 'Şimdi hapı..
    4. Sıcaklar arttı, Munzur ve Pülümür çayı..
    5. Trabzon’da, Türkiye’ye örnek proje
    6. ABD'den yeni hava savunma sistemi..
    7. Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi..
    8. "Lig yarışında kendimize en iyi..
    9. Bu mama bebeklerin damaklarını..
    10. Piknikçilere uyarı: Ateşi su ile..
    11. Bayramın son gününde İstanbullular..
    12. Ev konserveleri için tehlikeli bakteri..
    13. Andre Ayew 2 golle maçın yıldızı oldu
    14. Ellerine poşet alan gençler, ev ev..
    15. Norveçliler cami önünde nöbet tutmaya..
    16. Tahtalı Barajında bal ormanı kuruldu..
    17. Pakistan BMGK'ye Cammu Keşmir için..
    18. Galatasaray adım adım seçime yolunda
    19. Dünyada sadece 4 tane var, biri Bursa'da
    20. "Hac organizasyonunda bir numarayız"
    21. Erbaş: İslamofobi endüstrisi ile..
    22. Monaco'dan forvet transferi
    23. İmzalar tamam: ABD'den yeni hava..
    24. Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde
    25. Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı..
    26. Fatih’te otelde çıkan yangın paniğe..
    27. Yeni ve modern Hasankeyf’te sona..
    28. Umut Kervanı Silopi’de 200 aileye..
    29. TDV 149 ülkede çocukların gülen yüzü..
    30. Bayramı yarım gün yaşıyoruz
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi