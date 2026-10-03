Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata dikkat çeken değerlendirmelerine devam ediyor.

Korkutata son olarak "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ege'de sert uyarı..!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Korkutata'nın yazısı:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ege'de sert uyarı..!

Yunanistan merkezli Kathimerini'nin haberine göre, Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın gayriaskeri stadüdeki Ege adalarını silahlandırmayı bırakması gerektiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sakin ve sağduyulu yaklaşımının zayıflık olarak görülmesinin ciddi bir hata olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın yanlış yoldan dönmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, Adaların silahlandırmanın sürmesi halinde "gerekeni yaparız" mesajını verdi..!

Tehlikeli ikili bir araya geldiler Binyamin Netanyahu ve BAE gitti! Şimdi hedef Türkiye'dir.

Büyük savaş kapıda..!

Savaş yeniden alevlendi ve ABD İle İran arasında "karşılıklı vuruşma başladı!"

İsrail'de Türk varlığı alarmı..!

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejisi Tel Aviv siyasetini kökünden sarstı."

Yunanistan'dan akıllara zarar veren senaryo..!

Adım adım adım Türkiye'yi vurma planı yapmışlar!

Yunan basını, Yunan ordusunun "önleyici darbe" adı altında, Türk ordusunu 24 saatten kısa bir sürede paralize etmeyi hedeflediği skandal ve bir o kadarda ütopik bir savaş senaryosunu sayfalarına taşıdı..

Yunanistan Genel Kurmay Başkanı'nın açıklamalarına dayandırılan 4 aşamalı planda; Türk askeri birliklerinin istihbaratla takibi, hava ve deniz üslerine anı füzeli baskınlar düzenlenerek jetlerin kaldırılmaması ve katmanlı hava hava savunma sistemleriyle olası misillemelerin engellemesi ve Türkiye'nin masaya askeri olarak felç edilmiş halde oturulması gibi akıl almaz adımlar yer almaktadır..

Yunanistan'ın Skandal "Önleyici Darbe" Planının Adımları..

Kendi kendilerine plan kurmuşlar ve Türkiye'yi nasıl savaş taktikleri ile zafer elde edebiliriz mantığını yürütmekteler. Sanırım Yunanistan'ı kaşıntı tuttu.



İran ABD'ye gözdağı verdi, daha denenmemiş yeni model silahlarımız var, ABD çekilmez vuracağımız yeni hedefler belirledik dedi. "Yeni silahlar, dünyayı hayrete düşürecek."

İran, Ürdün'deki Amerikan savaş uçaklarını füzeler ve kamikaze dronlarla vurdu.

Amerikan F-35 savaş jetleri sığınaklarında vuruldu.

İsrail'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan itirafı..

Artık görünemez güç haline geldi..

İsrail basını Başkan Erdoğan'ın son bir yılda Türkiye'yi Ortadoğu'da görmezden gelmesi "güç bir aktör" ve İsrail karşısında daha fazla nüfuz sahibi rakibe dönüştürdüğünü yazdı.

İsrail ile savaş bir adım daha yaklaştı..!

Bu anlaşmanın İsrail'e karşı yapıldığı açık. Olası bir savaşta Pakistan'ın atom bombaları, Suudi Arabistan'ın finansal gücü, Türkiye'nin askeri gücü birleştirilince bu ülkelerin birine saldıranın ciddi bir şekilde düşünmesi gerekiyor..

Soru şunu gerektiriyor?

Amerika neden bu anlaşmaya engel olmaya çalışmadı.



Bence bunun iki sebebi var..!

ABD üzerindeki baskısına dizgin vurmak, yada Trump'ın nefret artığı Avrupa Birliği ve NATO'ya alternatif bir güç dengesini oluşturmaktır..

Anlaşmaya diğer devletlerin katılması açık bırakılmıştır.

Bence İsrail ile savaş bir adım daha yaklaştı. Ama bu sefer Türkmen ülkeleri ile ve bu anlaşma ile İsrail'in sonu gelmiş demektir..!

ABD savaş uçakları İran adasını bombaladı!

İran'dan Ortadoğu'daki ABD üslerine balistik füze yağmuru.

Bölge alev alev..!

ABD ile İran, arasında kontrolden çıkan savaş, Hürmüz boğazında dehşet gecesi..

ABD Hürmüz boğazı çevresindeki İran hedeflerine yeni saldırılar başlattı..

İran füzeleri de, Ürdün'deki ABD üssünü vurdu..

ABD eski istihbarat subayı SCOTT Ritter'dan İsrail'e Türkiye uyarısı..!

Yer yüzünden silinirsiniz, Türkler bu işi çok iyi yapar, diye konuştu..

İran İslam Devrim Muhafızlarından mesaj..!

Yeni bir saldırı olması durumunda ABD'nin sadece bölgemizdeki çıkarları değil, tüm küresel çıkarları artık hedefimiz olacak..

ABD'nin dünya ölçeğinde 800 askeri üssü bulunuyor.

Başta Hint Okyanusu olmak üzere ABD ordusunun tüm üsleri vurulacak, bakın göreceksiniz..

Şuan itibariyle İran, Erbil ve Süleymaniye'yi vuruyor..!

Sanırım hak ve batıl savaşı ateş altında! Ateş çemberi daralıyor, ne demek istediğimi anladınız mı?