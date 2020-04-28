Başkan Pekyatırmacı: Ramazan; iyilik ayıdır, sağlıktır, sıhhattir

11 ayın sultanı Ramazan’ın iyilik ayı olduğunu söyleyen Ahmet Pekyatırmacı, ramazan ayının dünya olarak coronavirüs nedeniyle zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek için bir fırsat olduğunu belirtti. Başkan Pekyatırmacı, “Ramazanın en büyük özelliklerinden birisi de sabırdır. Bu anlamda sabır ile evlerimizde kalacağız, böylelikle en kısa sürede eski zamanlardaki gibi yine sofralarımızın kalabalık olduğu birlikte iftar yaptığımız günlere döneceğiz inşallah” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı

Ramazan ayında hoşgörü, merhamet, birlik ve beraberlik duygularının öneminin daha iyi kavrandığını söyleyen Pekyatırmacı, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle bu ramazan ayında aramızda sadece fiziki olarak mesafe olacaktır ama her zaman gönül birliğiyle dualarımızla her zaman birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu mübarek ayın tüm İslam alemine ile insanlığa sağlık ve sıhhat getirmesi için vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Hijyen ve diğer denetimlerimiz sürecek”

Selçuklu’da Ramazan ayı boyunca dezenfekte ve denetleme çalışmalarına ara verilmeden devam edeceklerini belirten Ahmet Pekyatırmacı, “Ramazan ayı boyunca hijyen ve diğer denetimlerimiz daha önceden de olduğu gibi sıklıkla devam edecek. Dezenfekte ekiplerimiz ilçemizde bulunan resmi daireleri, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları alanları, çöp konteynerlerini ve gerekli tüm noktaları dezenfekte etmeye devam edecek. Birlik içerisinde yetkililerin mesafe ve hijyen ile ilgili uyarılarına uyarak sağlıklı günlerimize kavuşacağız inşallah” şeklinde konuştu.