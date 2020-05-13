  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Pekyatırmacı çocuklarla buluştu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geçici süreliğine kısıtlamaları kaldırılarak parklara giden çocuklarla buluştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:23:16 -
Başkan Pekyatırmacı çocuklarla buluştu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geçici süreliğine kısıtlamaları kaldırılarak parklara giden çocuklarla buluştu. Çocuklara oyuncak hediye eden Başkan Pekyatırmacı, “Parklarda çocuklarımızın sesine hasret kaldık” dedi.


Korona virüs önlemleri kapsamında evde kalan çocuklar için verilen 11.00 - 15.00 saatleri arasında dışarı çıkma izni kapsamında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı parkta çocuklarla bir araya geldi. Sancaktepe Parkında sohbet ettiği çocuklara oyuncak hediye eden Başkan Pekyatırmacı, alınan önlemlerin kendileri ve büyüklerinin sağlığı açısından önemli olduğunu çocuklara anlattı.


Parklarda çocukların güvenliği için önlem aldıklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, “Hükümetimizin çocuklarımız için izin verdiği günden bu yana çocuklarımız için ekiplerimizi seferber ettik. Ekiplerimiz kararın alındığı günden bu yana parklarımızda dezenfekte çalışmaları yaptı. Çocuklarımızın parklarda güvenle oynayabilmeleri için gereken önlemleri aldık. Parklarımızda çocuklarımızın seslerine hasret kalmıştık, inşallah virüsü yendikten sonra bu parklar cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolacaktır. Bugün bile kismi de olsa bu sesleri duymak beni ziyadesiyle memnun etti” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı