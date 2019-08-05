Başkan Pekmezci’den Bayburtspor’a moral ziyareti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzurum’da kampa giren Bayburt İl Özel İdarespor’un teknik heyeti ve sporcularına moral ziyaretinde bulundu.

2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Bayburt Özel İdarespor’u yüksek irtifa kapında ziyaret eden Belediye Başkanı Pekmezci, kulüp yöneticisi Şerif Bayram ve teknik direktör Metin İlhan’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Her zaman sizlerin yanınızda olacağız

Bayburt İl Özel İdarespor’a 2019-2020 futbol sezonunda başarılar dileyen Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, “2018-2019 futbol sezonunda başarılarıyla göğsümüzü kabartan Bayburt İl Özel İdare Spor’un önümüzdeki sezonda üstün başarılarıyla adından söz ettireceğinden şüphemiz yoktur. Takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Başarılı bir kamp dönemi geçirmenizi diliyorum. Her zaman sizlerin yanınızda olacağız. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz. Ben şimdiden teknik heyetiyle birlikte bütün sporcularımıza üstün başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretinden dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür eden kulüp yöneticisi Şerif Bayram ise, memnuniyetlerini dile getirdi. 25 Temmuz Perşembe gününden beri yüksek irtifa kampında olduklarını, ilk etabını Kurban Bayramı’na kadar sürdüreceklerini belirten Bayram, iki günlük bayram tatilinin ardından ise 13 gün sürecek ikinci etap kampı için Bolu’ya hareket edeceklerini söyledi. Yaklaşık iki haftadır yaptıkları antrenmanlarla güç depoladıklarını ifade eden Bayram, Başkan Pekmezci’nin ziyaretinden moral bulduklarını da sözlerine ekledi.

Teknik Direktör Metin İlhan da kampla ilgili verdiği bilgide, başarılı bir kamp süreci geçirdiklerini belirterek 10 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürecek olan ilk etap kampta günde iki ayrı antrenman yaptıklarını, Kurban Bayramı’ndan sonra ise Bolu’da hazırlık maçı ve taktik ağırlıklı çalışmalar ile tamamlanacak olan kamp sonucu İki etaplık kamp ve antrenmanlarla lige hazır hale geleceklerini söyledi.

İlk karşılaşmasını 1 Eylül’de Birevim Elazığspor’la gerçekleştirecek olan Bayburtspor’un teknik heyeti ve sporcularıyla bir süre daha sohbet eden Başkan Pekmezci, tekrar başarı temennisinde bulunarak tesislerden ayrıldı.