0553 313 94 23

Başkan Pekmezci’den Bayburtspor’a moral ziyareti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzurum’da kampa giren Bayburt İl Özel İdarespor’un teknik heyeti ve sporcularına moral ziyaretinde bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:54
Başkan Pekmezci’den Bayburtspor’a moral ziyareti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzurum’da kampa giren Bayburt İl Özel İdarespor’un teknik heyeti ve sporcularına moral ziyaretinde bulundu.


2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Bayburt Özel İdarespor’u yüksek irtifa kapında ziyaret eden Belediye Başkanı Pekmezci, kulüp yöneticisi Şerif Bayram ve teknik direktör Metin İlhan’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Her zaman sizlerin yanınızda olacağız


Bayburt İl Özel İdarespor’a 2019-2020 futbol sezonunda başarılar dileyen Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, “2018-2019 futbol sezonunda başarılarıyla göğsümüzü kabartan Bayburt İl Özel İdare Spor’un önümüzdeki sezonda üstün başarılarıyla adından söz ettireceğinden şüphemiz yoktur. Takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Başarılı bir kamp dönemi geçirmenizi diliyorum. Her zaman sizlerin yanınızda olacağız. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz. Ben şimdiden teknik heyetiyle birlikte bütün sporcularımıza üstün başarılar diliyorum” dedi.


Ziyaretinden dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür eden kulüp yöneticisi Şerif Bayram ise, memnuniyetlerini dile getirdi. 25 Temmuz Perşembe gününden beri yüksek irtifa kampında olduklarını, ilk etabını Kurban Bayramı’na kadar sürdüreceklerini belirten Bayram, iki günlük bayram tatilinin ardından ise 13 gün sürecek ikinci etap kampı için Bolu’ya hareket edeceklerini söyledi. Yaklaşık iki haftadır yaptıkları antrenmanlarla güç depoladıklarını ifade eden Bayram, Başkan Pekmezci’nin ziyaretinden moral bulduklarını da sözlerine ekledi.


Teknik Direktör Metin İlhan da kampla ilgili verdiği bilgide, başarılı bir kamp süreci geçirdiklerini belirterek 10 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürecek olan ilk etap kampta günde iki ayrı antrenman yaptıklarını, Kurban Bayramı’ndan sonra ise Bolu’da hazırlık maçı ve taktik ağırlıklı çalışmalar ile tamamlanacak olan kamp sonucu İki etaplık kamp ve antrenmanlarla lige hazır hale geleceklerini söyledi.


İlk karşılaşmasını 1 Eylül’de Birevim Elazığspor’la gerçekleştirecek olan Bayburtspor’un teknik heyeti ve sporcularıyla bir süre daha sohbet eden Başkan Pekmezci, tekrar başarı temennisinde bulunarak tesislerden ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ehliyetsiz sürücü panik yapınca olanlar oldu
    1. Ehliyetsiz sürücü panik yapınca..
    2. Osmanlı-Fas ittifakının zaferiyle..
    3. Kabızlığa neden olan kötü alışkanlıklar
    4. İznik Gölü’nde mahsur kalan 3 kişiyi..
    5. Bilecik’te otomobil ile hafif ticari..
    6. Sivasspor'da sezon hazırlıkları
    7. Sevimli köpek onuz doğurdu
    8. Abdul-Aziz Tetteh Gazişehir..
    9. Bosna Hersek'te "Divan Şiiri" sergisi..
    10. Başkan Pekmezci’den Bayburtspor’a..
    11. Bursa'daki orman yangını kısmen..
    12. TİKA'dan İslam İşbirliği Teşkilatı..
    13. Operasyon an meselesi! Suriye hava..
    14. Gazişehir Gaziantep'e Ganalı orta saha
    15. Sınır dışı edilecek düzensiz..
    16. Bursa Valisi Yakup Canbolat, ildeki..
    17. Sivrisinek ısırıkları için ev yapımı..
    18. Antetokounmpo'nun hayali Çin'de altın..
    19. Uluslararası Af Örgütünden,..
    20. Victor Ruiz, Beşiktaş için İstanbul'a..
    21. İkiye bölünen ABD’li demokratlar,..
    22. Zonguldak’ta fındık fabrikasında..
    23. Medipol Başakşehir, Olympiakos maçı..
    24. Göksu'dan Cumhuriyet'in haberine tepki
    25. Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları
    26. Bitlis'in düşman işgalinden..
    27. Husumetlileri ile barışmak için..
    28. Terör örgütü PKK/PYD tutuştu!..
    29. Başhekim Öztekin, Bozdoğan’a atandı
    30. "Batakhane güzeli" Bodrum kalesi’nde..
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    BAE'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı!
    BAE'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!