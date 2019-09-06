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Başkan Palancıoğlu, zabıta ile bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

06 Eylül 2019 Cuma 11:40
Başkan Palancıoğlu, zabıta ile bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,01-07 Eylül “Zabıta Haftası” dolayısıyla belediye zabıta müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek kahvaltıda buluştu.


Zabıta’nın 193. yılını tebrik eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,“Allah birlik ve beraberlik için ülkemize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu vesileyle de önceki dönem Zabıta Müdürümüz Arif Bakırtaş’a vermiş olduğu destek ve yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Yeni Zabıta Müdürümüz Duran Akdağ ise pırıl pırıl iyi niyetli bir arkadaşımız. Ona da yeni görevinde başarılar diliyorum.” dedi.


“Belediyelerde zabıta bizim sağ kolumuz.” Diyen Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:


“Zabıtanın yapacağı hizmet bizler için çok önemli. Zabıtanın yanlış yapıldığı zaman hiçbir şekilde taviz vermemesi gerektiğini herkesin bilmesi lazım. Zabıtamızın, kılık kıyafetine, konuşmasına, davranışlarına çok dikkat etmeli etrafındakilere örnek olması gerekir. Rol model olarak herkese güzel örnek olmalıyız. Yaşantı ve çalışmamız çok önemli. Zabıtanın ne kadar ağır bir yük altında olduğunu biliyorum. Herkesin yaptığı işi nitelikli ve kaliteli yapması lazım.Emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.”Belediye zabıta teşkilatı ise zabıtaya verdiği değer ve destekten dolayı Başkan Dr. Palancıoğlu’na plaket takdim ettiler.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:40
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