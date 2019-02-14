Başkan Palancıoğlu MHP’de

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, yaptığı ve yapacağı projeleri anlattı. Burada bir projesini açıklayan Palancıoğlu, ‘Esnaf Masası’ kurarak esnafa eğitim, rehberlik ve yönlendirme desteği vereceklerini söyledi.

31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarına hız veren Başkan Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve yönetim kurulu üyeleriyle, MHP Melikgazi Teşkilatında partililerle bir araya geldi. İl Başkanı Serkan Tok ile kısa süreli sohbetin ardından toplantıya geçildi.

Toplantının açılışında konuşan MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, 31 Mart akşamına kadar ittifak ruhuna uygun şekilde çalışacaklarını ve seçimden sonra da el birliğiyle Melikgazi’ye hizmet edeceklerini söyledi.

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, şuanda hummalı bir çalışma içinde olduklarını ifade ederek, toplumun her kesiminin görüş ve isteklerini dinlediklerini anlattı.

Başkan Palancıoğlu, göreve geldiğinde Melikgazi’nin önümüzdeki beş yıl boyunca bütçesini en iyi şekilde planlayarak hayata geçireceklerini belirterek, “Bütün projelerimizi tek seferde açıklayıp daha sonra unutulmasını istemiyoruz. Dolayısıyla her hafta iki üç projeyi basınla, kamuoyuyla paylaşacağız. Böylelikle projelerin vatandaşlar tarafından aidiyet duygusuyla sahiplenilmesini istiyoruz. Projelerin hepsini de seçimden önce görselleriyle tanıtım toplantısıyla anlatacağız.” dedi.

Son beş yılda Talas’ta yaptığı çalışmaları da anlatan Palancıoğlu, “Türkiye’deki en kısa sürede tamamlanan raylı sistemden okul, cami, sağlık ocağı ve 112 acile kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Bunlar, ilçe tarihinde yapılanların yüzde 20’si ile 50’si arasında yer aldı. İnşallah Talas’ta yaptıklarımız Melikgazi’de yapacaklarımızın teminatı olacak.” diye konuştu.

Palancıoğlu, toplantıda bir projesini de açıklayarak, “Esnafla birlikte hareket edip onlara eğitim ve rehberlik yaparak destek olacağımız ‘Esnaf Masası’nı ilk defa Melikgazi’de yapacağız. Kendilerinin sertifikalı kurslardan çıraklara varıncaya kadar her alanda yanlarında olacağız. Esnafımız kurulacak masaya gelecekleri gibi buradaki görevlilerimiz kendilerini rutin olarak ziyaret edip, istekleri ve görüşleriyle yerinde incelemelerde bulunacak. İnşallah esnafımızın gelişen ve değişen günümüz şartlarında ayakta kalarak hizmet verebilecekleri bir sistem olacak.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından partililerin görüş, istek ve talepleri dinlendi.