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Başkan Öztürk, AK Parti Erenler İlçe Teşkilatını ziyaret etti

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, AK Parti Erenler İlçe Teşkilatını ziyaret ederek teşkilatın seçim koordinasyon merkezi programına katıldı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:01
Başkan Öztürk, AK Parti Erenler İlçe Teşkilatını ziyaret etti

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, AK Parti Erenler İlçe Teşkilatını ziyaret ederek teşkilatın seçim koordinasyon merkezi programına katıldı. Seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verildi.


AK Parti Erenler İlçe Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) programı doğrultusunda gerçekleşen toplantıya İlçe teşkilatını ziyaret eden AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ile AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç katıldı. Erenler İlçe teşkilatı binasında gerçekleşen toplantıya katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Erenler Belediye Başkanı Öztürk ile Erenler Belediye Başkan Adayı Kılıç programı başlatarak seçim süreci ile ilgili birlik ve beraberlik mesajı verdiler.


Ziyaret sebebi ile memnuniyet duyduğunu belirten İlçe Teşkilat Başkan Doğrusever, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ekrem Yüce, Sayın Erenler Belediye Başkanımız Cavit Öztürk, Sayın Erenler Belediye Başkan Adayımız Fevzi Kılıç teşkilatımızı ziyaret ederek bugünkü SKM programımızı başlattılar. Ziyaretlerinden ötürü tüm Başkanlarımız ve adaylarına teşekkür ediyoruz” dedi.


Toplantıda İlçe adına yapılabilecek çalışmalar üzerine istişarede bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüce, tek gayelerinin millete memlekete hizmet olduğunu belirterek seçim sürecinden hep birlikte kapı kapı dolaşarak belediyecilik anlayışını anlatacaklarını birlik ve beraberlik içerisinde gönül belediyeciliği sergileyeceklerinin altını çizdi. Erenler Belediye Başkanı Öztürk ise konuşmasında ise, “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ekrem Yüce ve Erenler Belediye Başkan Adayımız Fevzi Kılıç’a çıktıkları bu yolda Allah yar ve yardımcıları olsun. Amacımız Erenler’ de rekor oy alıp seçimden galip çıkmak. AK Parti olarak Millete hizmet yolunda çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet sunmaya, Sakarya’yı geleceğe taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Teşkilat ziyareti sonrası Yüce, Öztürk ve Kılıç Çarşamba Pazarında stant açan Erenler Kadın Kolları Teşkilatını ziyaret ettiler. İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Demirağ ve teşkilat üyelerine çalışmalarında başarılar dilediler.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:01
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