0553 313 94 23

Başkan Özlü “Yatay şehirleşmeye önem veriyoruz”

Düzce Belediye Başkanı Dr.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:25
Başkan Özlü “Yatay şehirleşmeye önem veriyoruz”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 20. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


17 Ağustos 1999 yılında Marmara’nın güneydoğusunu etkileyen 7,4 şiddetindeki depremin üzerinden 20 yıl geçti. Afetin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk ÖzlüDüzce’nin deprem kuşağında yer aldığına vurgu yaparak “17 Ağustos 1999 özellikle Düzce için bir dönüm noktası olmuştur. Büyük afet sonrası il statüsüne kavuşan ilimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde ve birinci derece deprem kuşağında bulunmaktadır. Bu bilimsel gerçekler ışığında belediyemiz sorumluluğu altındaki kentleşmenin denetim altında yapılması büyük önem arz etmektedir. İmar ve Şehirleşme konusunda aldığımız yeni kararlar sayesinde yatay şehirleşmenin gereklerini hayata geçirmeye başladık. Deprem riskine karşı yaptığımız hazırlıklar ve donanımımız ile böyle bir afetin bir daha yaşanmamasını ümit ediyor, bu vesile ile afette yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı kurtulan kardeşlerime ve tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:25
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nikahları damadın tedavi gördüğü hastanede kıyıldı
    1. Nikahları damadın tedavi gördüğü..
    2. Ereğli Belediyesinden bayram sonrası..
    3. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    4. Başkan Kılca, minik öğrencilerin..
    5. Beşiktaş’ın yeni transferleri Sivas..
    6. Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik..
    7. Nevşehir Merkez Göre beldesi TOKİ 225..
    8. Alican Çelik yeniden TFF İl Temsilcisi..
    9. Taksim Meydanı’nda deprem simülasyon..
    10. Spot piyasada elektrik fiyatları
    11. İzne gelen askerin acı ölümü
    12. Bahçe yangınında 80 meyve ağacı zarar..
    13. Mekke Camii’nin temeli atıldı
    14. Yolu dökülen sabun yağmur yağınca..
    15. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere..
    16. Beşiktaş'tan transfer bombası Cenk Tosun
    17. Helezon makinesine elini kaptıran..
    18. Yine kendilerine yakışanı yaptılar!..
    19. Düzce Belediyesi bayram boyunca 1700..
    20. Fatih Çiftçi’den Çatak Belediyesine..
    21. Bomba iddia! Mesut Özil'in yeni adresi..
    22. TİRE TOKİ 3 etap 529 adet konutları..
    23. Başkan Özlü “Yatay şehirleşmeye önem..
    24. Emir Vatansever Dünya Şampiyonası’nda
    25. Manisa’da imece usulü kısır düğünü
    26. Atar,"Geleceğimizi hep birlikte inşa..
    27. Doğa Koleji’nden sosyal medya..
    28. Fethiye’ye demirleyen mega yata 1..
    29. Karabük’te trafik kazası: 1 yaralı
    30. Kız yurdunda ön kayıtlar devam ediyor
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler