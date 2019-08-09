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Başkan Özlü “Düzce’mizi birlikte yükselteceğiz”

Düzce Belediye Başkanı Dr.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:29
Başkan Özlü “Düzce’mizi birlikte yükselteceğiz”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlümahalle ziyaretlerine merkeze bağlı Soğukpınar mahallesi ile devam etti.


Soğukpınar’da mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özlü’ye AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Dr. Cengiz Tuncer, Celal Kasapoğlu ile Okan Özkasap, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Seçim döneminde her mahallede yaşayan vatandaşlarla imzalanan mahalle sözleşmelerine atıfta bulunarak “O çalışmaları yapacağımıza zaten söz verdik, çalışma planımızı oluşturduk. Süreç içinde ne söz verdiysek hayata geçireceğiz. Bu mahalle ziyaretlerimizde amacım, bu istekler dışında kalan her bir vatandaşımızın beklentisi, ihtiyacı neyse onu öğrenmek, çözüm üretmek, karşılamaktır. Her mahallede söylediğim gibi Düzce’mizi her biri birbirinden güzel yürekli insanları ile birlikte yükselteceğiz” şeklinde konuştu.


Mahalle muhtarına iletilen talepler ile vatandaşların önerilerini bizzat dinleyen Dr. Faruk Özlüyakın çalışma ekibini mahalle sakinleri ile tanıştırmayı da ihmal etmedi. Başkan Özlü “Hangi konuda, ne talebiniz varsa, muhatapları işte burada sizlere yardımcı olmak için görevlerinin başında. Lütfen belediyemizden hizmet talep ederken çekinmeyin, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile şehrimizi daha da yaşanır hale getirelim. Bu işi hep birlikte başaralım” ifadelerini kullanarak yönetimde vatandaşın da söz sahibi olduğuna dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:29
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