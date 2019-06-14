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Başkan Özlü, Binali Yıldırım için destek istedi

Başkan Dr.

14 Haziran 2019 Cuma 14:19
Başkan Özlü, Binali Yıldırım için destek istedi

Başkan Dr. Faruk Özlü, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek için İstanbul’da seçim çalışmalarına katıldı Düzcelilerden destek istedi.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 65. Hükümette birlikte görev yaptığı Eski Başbakan, Meclis Başkanı ve 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım’a destek olmak üzere İstanbul’da yaşayan Düzcelilerle buluştu. Burada seçim çalışmalarına katılan Başkan Özlü Zeytinburnu ilçesinde bulunan Öz Karadeniz Düzceliler Kıraathanesinde Düzcelilerle bir araya geldi.


Başkan Özlü burada hemşerilerine bakanlık döneminde Yıldırım ile birlikte yaptıkları çalışmaları aktararak “Binali Yıldırım, benim başbakanımdır. Bunu her fırsatta söylüyorum çünkü birlikte güzel çalışmalara imza attık. Kendisi bakanlık, başbakanlık ve meclis çalışmalarında önemli başarılar kazanmıştır. Çalışkanlığı, proje üretme kabiliyeti ile Sayın Binali Yıldırım İstanbul için bir şanstır. Ne diyoruz; ‘Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız’. Bu konuda sizlerin desteği çok önemli değerli hemşerilerim. Hem memleketiniz Düzce için hem burada gurbette daha kaliteli, yüksek standartlarda bir yaşam için oylarınızı Binali Yıldırım’a verin. Oy vermek milli görevimizdir, bu konuda hassasiyet gösterip vicdanınıza sığınarak o kabinde oyunuzu verin” şeklinde konuştu.


Zeytinburnu’nda yaşayan Düzceliler de Başkan Dr. Faruk Özlü’ye büyük ilgi göstererek seçimlere verdiği destekten dolayı kendisiyle gurur duyduklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:19
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