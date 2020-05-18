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Başkan Öz’den 19 Mayıs kutlama mesajı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsuna çıkarak mücadeleyi başlatmasının 101.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 23:04:57 -
Başkan Öz’den 19 Mayıs kutlama mesajı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsuna çıkarak mücadeleyi başlatmasının 101. Yıl dönümü, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Başkan Öz mesajında; “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, işgal kuvvetleri için stratejik anlamda en önemli noktalardan birisi olan Samsun’a çıkışı, Birinci Dünya Savaşı’nın yorgunluğundan ve beraberinde getirdiği zor şartlardan kurtuluşu temsil eder. Öyle ki 101 yıl önce Ata’mızın Samsun’a attığı adım köklü bir toplumu esaret altında kalmaktan kurtaran ve tam bağımsızlık meşalesini yakan çağdaş bir toplumun doğmasını sağlayan en önemli adım olmuştur. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ı toplumun en önemli ümidi ve gelecek aydınlık günlerin en büyük yatırımcıları olan gençlere armağan etmiştir. Bugün bizlere düşen görev, iyi yetişmiş gençlerin ve sağlam genç zihinlerin toplumsal yönde büyük değişmelere yol açılabilecek güçte olduğu bilinciyle onlara sahip çıkmak, onları bilimle, nitelikli eğitimle buluşturmaktır. Bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetin gençlerine armağan edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum “ ifadelerine yer verdi.

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