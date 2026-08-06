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Aktüel Başkan Özdemir'den Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine sürpriz ziyaret
Aktüel

Başkan Özdemir'den Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine sürpriz ziyaret

Yeniakit Publisher
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Başkan Özdemir'den Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine sürpriz ziyaret

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehir genelinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocukları camilerde ziyaret ederek neşelerine ortak oldu.

Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Özdemir, çocuklara Niğde gazozu ikramında bulunurken, Gebere Barajı Mesire Alanı'nda yer alan Türkiye'nin en uzun renkli kaydırağının ücretsiz biletlerini hediye etti.

"EN GÜZEL MESAİ ÇOCUKLARIN NEŞESİNE ORTAK OLMAKTIR"

Yoğun çalışma temposu arasında çocuklara özel vakit ayıran Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, mesailerinin en değerli anlarının çocukların tebessümüne şahitlik ettikleri zamanlar olduğunu vurguladı.

 

Ziyaretler sırasında çocuklarla tek tek ilgilenen ve onlarla keyifli sohbetler gerçekleştiren Başkan Özdemir, yaz boyunca düzenlenecek sosyal etkinliklerle çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

"BİR ÇOCUK GÜLERSE BİR ŞEHİR GÜLER"

Geleceğin teminatı olan çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu dile getiren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 

"Bir belediye başkanının en güzel mesailerinden biri çocukların neşesine ortak olduğu anlardır. Niğde’mizin neşesi, yarınlarımızın teminatı çocuklarımızla; yaz Kur'an kursları için buluştukları camilerde bir araya geldik. Onlara Niğde gazozumuzu ikram edip, şehrimize kazandırdığımız Gebere Barajı’mızdaki Türkiye’nin en uzun renkli kaydırağının ücretsiz biletlerini hediye ettik.

Bir çocuk gülerse bir şehir güler, bir ülke güler; gülüşleriniz hiç eksik olmasın."

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