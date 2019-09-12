0553 313 94 23

Başkan Özcan üreticiyle birlikte incir hasat etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bölgenin en önemli tarımsal ürünü olan incirin Nazilli ekonomisine sağladığı etkiye dikkat çekti.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:17
Başkan Özcan üreticiyle birlikte incir hasat etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bölgenin en önemli tarımsal ürünü olan incirin Nazilli ekonomisine sağladığı etkiye dikkat çekti.



İncirin, iyi üretilmesi ve pazarlanması noktasında çiftçinin, üreticinin, tüccarın yanında olduklarına işaret eden Başkan Özcan, bunun göstergesi olarak sık sık üretici ve tüccarları ziyaret ederek sorunlarını dinlemek ve ortak olmak adına günün ilk ışıkları ile birlikte Derebaşı Mahallesinde Muhtar Mesut Tuncel ve ailesinin konuğu oldu. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Özkan ve Meclis üyesi Mehmet Bingül eşliğinde, Tuncel ailesi ile birlikte kahvaltısını yapan Başkan Özcan,aile ile birlikte incir bahçesinde çalışmaya gitti. Ağaçtan taze incir koparıp, sergide incir seçen Özcan öncelikle Derebaşı Muhtarı Tuncel ve ailesine teşekkür etti.


Özellikle Nazilli’nin ve bölge genelinin üretim ve ihracatta Türkiye ve dünya pazarında ciddi bir orana sahip olduğunu vurgulayan Özcan, incir üretimi olmadığı takdirde bölge ekonomisinin ciddi oranda sekteye uğrayacağını söyledi. İncirin bölgede kestaneyle beraber en çok üretilen ve en değerli ürünlerden bir tanesi olduğunu belirten Özcan;“Türkiye ve dünya pazarında ciddi bir orana sahibiz. Güçlü bir üreticiyiz. Bunların iyi üretilmesi ve pazarlanması noktasında çiftçimizin, üreticimizin, tüccarımızın yanında olmak istiyoruz. Süreç içerisinde tüccarlarımızı dolaştık, onların sorunlarını dinledik. Bugün de Derebaşı Mahalle Muhtarımıza misafir olduk ve Yavansu Mahallesindeydik. Bölge itibariyle incirlerin en son olgunlaştığı yerde hem yaşını hem kurusunu beraber topladık. Seralarını birlikte gezdik. Gençlik yıllarımıza döndük. Bizde köyde yetişmiş, büyümüş hayatının belirli bir kısmını köyde geçirmiş insanlarız. Bugünleri bizlere yaşattıkları ve bu değerleri tekrar yaşatma şansı verdikleri için Tuncel ailesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Bölgede ekonomik değeri çok yüksek, olmazsa olmazlardan biri olan incirin, üretiminde yaşanan en ufak bir sıkıntının bölge ekonomisini sekteye uğratacağını vurgulayan Kürşat Engin Özcan; “ Bu noktada ilk andan son ana kadar incirin zarar görmesini engellemeliyiz. Hem biyolojik olarak hem yapısal olarak herhangi bir zarara uğramaması için. Bu aşamada elimizden geleni yapıyoruz. İlerleyen süreç içerisinde Naz-Koop’u da tam manasıyla oluşturduğumuzda resmi aşamayı da tamamladıktan sonra organik ve en kaliteli ürünlerin üretilmesini sağlayarak bölgemiz için daha yüksek katma değerler oluşturacağız. Hem kamunun hem de özel sektörün yüzü gülecek. Hepimizin birlikte kazandığı bir süreç işleteceğiz inşallah” diye konuştu.



Nazilli’yi birlik ve beraberlik içerisinde en güzel hizmetleri vermek için saat mevhumu olmadan çalışacaklarını belirten Belediye Başkanı Özcan, son olarak planlanan ve ancak yapılamayan İncir Festivali hakkında açıklama yaptı. Karar verildiği takdirde her an, her dakika “biz hazırız” ifadesini kullanan Özcan;“ Biz 30 Ağustos’un öncesinde İncir Festivali planlamıştık. Ticaret Borsası, Ticaret Odası ve diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte güçlü bir yapı oluşturmuştuk. Tabi bunun planlayıcısı kaymakamımızın önderliğindeydi. Herkesin bildiği şekilde kaymakamımızın değişmiş olması, yeni gelen kaymakamımızın sürece yeni başlıyor olması, organizasyon gerektiren işler. Durumu tekrar arz edeceğiz. İncir ve kestanenin ve Nazilli ekonomisine en çok katma değer getiren incirin değerinin ve tanıtımının artırılması için bu festivali yapmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Nazilli’nin tanıtımı için Kaymakam beyin olurunu aldıktan sonra inşallah festivalimizi yapacağız. Nazilli için yapılacak her şeyde belediyemizin her bir bireyi ile desteklemeye her an hazırız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:17
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Kırmızı: "Bebeklerin suyla buluşmasını görenler gözyaşlarına boğuluyor"
    1. Ali Kırmızı: "Bebeklerin suyla..
    2. 10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu..
    3. ABD ile Türkiye Suriye’nin kuzeyinde..
    4. Hasımlarını vuran kardeşler serbest..
    5. Av. Mazlum Şen: "Göçmenlik..
    6. Kabil’de komando üssünde patlama: 4 ölü
    7. Başkan Yıldırım: "Kirli ellerin..
    8. Anadolu Adliyesindeki silahlı..
    9. Ahmet Hakan Ali Babacan'ın..
    10. Bursa’nın hedefi ‘Tek Dünya Şehri’
    11. Akiş GYO’nun ilk tahvil ihracı..
    12. HDP önünde eylem yapan ailelerin..
    13. Kayseri’de suç makinesi kadın yakalandı
    14. Ahmet Hakan’ın şoförünün..
    15. Antalya'daki çocuğa darp iddiası
    16. Osmangazi’de atıklar ekonomiye..
    17. Ben Moore, Galatasaray Doğa Sigorta'da
    18. İlköğretim Haftası Develi’de Coşkuyla..
    19. OGM personel alımı şartları nelerdir?
    20. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı