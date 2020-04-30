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Aktüel

Başkan Öz, "Emek en yüce değerdir"

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:36:32 -
Başkan Öz, "Emek en yüce değerdir"

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.


Çan Belediyesi’nin işçinin yanında olduğunu belirten Başkan Öz, “Emeğin, işçinin yanında olduğumuzu görevdeki birinci yılımızı doldurmadan sözde değil somut çabalarla gösterdik. Sendikal faaliyetlerin yanında olduk. İşçilerimizin durumlarını daha da iyileştirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimizin yanındayız. Çan Belediyesi olarak emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz” dedi.


“Bizi yarınlara emek taşıyacaktır”


Hem ülke hem de dünya olarak korona virüsü dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini de sözlerine ekleyen Öz, “Bu süreçte emekçiler gelir kaybı, iş kaybı ile karşı karşıya. Üretimin birçok sektörde gerilemesi hatta durması bu bayramı maalesef buruk kutlamamıza sebep olmuştur. Lakin hiçbir durum; 1 Mayıs’ı, dayanışmayı, emeği gölgede bırakamaz. Çünkü emek en yüce değerdir. Bizi yarınlara emek taşıyacaktır. Çan’ımız ve ülkemiz daha iyiye eriştiğinde ortaya çıkan eserin harcı alın teri, mimarı emekçiler olacaktır. İnsanca, güvence içinde, sözleşmeli, köleciliği reddeden, hakların gasp edilmediği, sendikal hayatın daha da özgürleştiği, baskının ve zulmün olmadığı, emeğe saldırının yaşanmadığı, sömürüsüz ve demokratik bir Türkiye diliyorum. İşçilerimizi, ülkemizin ve dünyanın her yanında omuz omuza olan emekçilerimizi, haklarının peşinden koşan ve alın teriyle geçimlerini sağlayan çalışanlarımızı saygıyla selamlıyorum. Tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

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