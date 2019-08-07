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Başkan Osman Zolan Denizli stadını inceledi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Süper Lig’de Yukatel Denizlispor’un maçlarına ev sahipliği yapacak ve yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Denizli Atatürk Stadyumu’nu inceledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:20
Başkan Osman Zolan Denizli stadını inceledi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Süper Lig’de Yukatel Denizlispor’un maçlarına ev sahipliği yapacak ve yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Denizli Atatürk Stadyumu’nu inceledi. İnlemelerinin ardından bir açıklama yapan Başkan Zolan, “Yeni zafer ve başarılara imza atacağız” dedi.


Stadyumda çalışan işçilerle bir süre sohbet eden Başkan Osman Zolan’a, Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Asbaşkan Ramazan Erbil ve beraberindekiler eşlik etti. Kulüp Başkanı Ali Çetin, stadyumun yenilenmiş görünümüyle Denizli’ye yakışır bir hale geldiğini ifade ederek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Çetin, “Geçmişten bugüne ne zaman bir sıkıntımız, derdimiz olsa bizlere asla kapısını kapatmayan, her türlü zorlukta camiamızın yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan’a desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederim” diye konuştu.



“Yine tribünde yerimizi alacağız”


Başkan Zolan ise yeşil-siyahlı renklerin en büyük tutkusu olduğunu belirterek, "Denizlispor’u her zaman markamız bildik ve elimizden geldiğince destek olduk, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz" dedi. 16 Ağustos’ta Galatasaray karşılaşması ile yeni sezona başlayacak Denizlispor’a başarılar dileyen Başkan Osman Zolan, "Bizler her zaman olduğu gibi yine tribünde yerimizi alıp takımımızı tüm hemşehrilerimizle birlikte var gücümüzle destekleyeceğiz. Denizlisporumuzun yeni sezonda da yeni zafer ve yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:20
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