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Başkan Örki AKBBi’nin encümen üyeliğine seçildi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki,AKBBi’nin olağan meclis toplantısında yapılan seçimlerde 7 kişilik Encümen Üyeliği’ne seçildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:29
Başkan Örki AKBBi’nin encümen üyeliğine seçildi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki,AKBBi’nin olağan meclis toplantısında yapılan seçimlerde 7 kişilik Encümen Üyeliği’ne seçildi.


Denizli’nin Pamukkale Belediyesi’nin de üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin (AKBB) olağan meclis toplantısı bir otelde yapıldı. Toplantıda birlik üyesi belediyelerin başkanları ve AKBB Genel Kurul Üyesi Belediye Meclis Üyeleri oy kullandı. Tek aday olarak seçime giden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, oylamanın kapalı olarak yapıldığı seçimde 156 oy alarak yeniden Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlık koltuğuna oturdu. Seçimlerde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye de önemli bir görev verildi. Olağan toplantıda AKBB Meclisi birinci ve ikinci başkan vekili, divan kurulu, encümen üyeleri, çevre komisyonu, plan ve bütçe komisyonu ile turizm komisyonu üyeleri seçimine geçildi. Bu seçimlerde Başkan Örki, 7 kişinin yer aldığı encümen üyeliği’ne seçildi. Başkan Örki, üyesi olunan AKBB’nin olağan meclis toplantısına katılım sağlandığını belirterek, “31 Mart seçimlerinden sonra yapılan ilk toplantıda delege olarak yer aldık. Meclisin önemli unsurlarından biri olan Encümen’de yer alan 7 başkandan biri olarak seçildik. Burada yapılacak olan çalışmalara katkı sağlayarak Pamukkale’yi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:29
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