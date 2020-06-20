Başkan Öndeş güvenli ve rahat ulaşım için düğmeye bastı

Göreve geldiği günden buyana önemli çalışmalara imza atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yol yapım ve düzenleme çalışmalarına da ağırlık veren Germencik Belediyesi yaya ve araçların güvenli ve rahatça ulaşım sağlamaları için ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına ağırlık verdi.

Ambulanslar güvenli bir şekilde hastaneye ulaşacak

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in yoğun çabası ve çalışmalarıyla altyapısını oluşturduğu Germencik - Mursallı ve Kızılcapınar bağlantı yollarının Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapımına başlandı. Hıdırbeyli ve İstasyon Mahallerini de kapsayan büyük proje söz konusu güzergahları ilçe merkezinde yer alan hastaneye bağlayacak. Önemli mesafe kaydedilen çalışmalar tamamlandığında ambulans ve vatandaşlar güvenli bir güzergaha kavuşacak. Yol yapım faaliyetleri kapsamında bir diğer önemli çalışma ise ilçe merkezinde devam ediyor. Germencik Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in talimatıyla ilçe merkezinin işlek güzergahlarından Kurtuluş Caddesi ve 19 Mayıs Sokak’ta yol yapım ve genişletme çalışmaları başlattı. Çalışmaların kısa zamanda tamamlanarak yenilenen ve genişletilen güzergahlar vatandaşların hizmetine sunulacak.

“Güvenli ulaşım en hassas olduğumuz konulardan biri"

Yol yapım çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş güvenli ulaşım vurgusu yaptı. Öndeş “İlçemizde güvenli ve rahat bir ulaşım tesis etmek için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aydınlatma, ışıklandırma ve refüj düzenlemeleri çerçevesinde bir çok önemli çalışma yaptık. Bu anlamda vatandaşlarımıza güvenli ve rahat bir ulaşım imkanı sunmak için ekip arkadaşlarımızla yoğun bir çalışma takvimi uyguluyoruz. Mursallı ve Kızılcapınar’ı Germencik’e bağlayacak olan bağlantı yollarında büyükşehir belediyemiz ile iş birliği yaparak çalışma başlattık. Çalışmalar öncesinde titiz ve yorucu bir süreç yaşadık. Devlet Demir Yollarından gerekli izinleri aldık. Güzergahlarda arazisi bulunan vatandaşlarımızdan fedakarlık yapmaları için görüşmeler gerçekleştirdik ve sağ olsunlar destek verdiler. Bir dizi hazırlık aşamasının ardından Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla çalışma başlattık. Yollar tamamlandığında vatandaşlarımız ve özellikle de ambulanslar doğrudan devlet hastanesine güvenli ve rahat bir şekilde ulaşacaklar. İlçemizin çeşitli noktalarında Germencik Belediyesi olarak sorumluluk alanlarımızdaki yolların kalitesini ve standardını yükseltmek, daha modern ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz. İlçe merkezinin işlek güzergahlarından Kurtuluş Caddesi ve 19 Mayıs Sokak’ta yol yapım ve genişletme çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda bir çalışma daha gerçekleştirerek Mursallı Kavşağına trafik lambası konması için Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüşmelere başladık ve başvurularımızı yaptık. Kısa zamanda tüm çalışmaları tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.