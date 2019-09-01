Başkan Öndeş; “Fırında odun yerine para yakmışlar”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Ortaklar Mahallesi’ndeki atı durumda bulunan fırında yapılan inceleme sonrası oluşturulan raporla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Fırında odun yerine Germencik Halkı’nın parasını yakmışlar” açıklamasında bulundu.

Ekonomik sorunlarla boğuşan Germencik Belediyesi, atıl ve işlevsiz durumda olan yerlerle ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Son olarak Ortaklar Mahallesi’nde yer alan belediyeye ait atıl durumda olan fırında inceleme ve tespit çalışması yapan belediyeye bağlı ekipler detaylı bir rapor tuttu. Raporda, fırının çok az hizmet verdikten sonra faaliyetlerinin durdurulduğunu ve kaderine terkedilmiş bir vaziyette olduğu belirtildi.

Ortaklar Mahallesi’nde yer alan önceki dönemde yapılmış ve atıl durumda olan fırına ilişkin açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş boşa harcanan paralarla ilgili sert konuştu. Başkan Öndeş “Önceki dönemden kalan borç, icra ve hacizlerle uğraşırken diğer yandan yatırım yapılan ama atıl durumda olan yerlerle uğraşıyoruz. Fırın yapılmış, binlerce lira para harcanmış ama son hali içler acısı durumda. Tabiri caizse fırına daha kibrit çakmadan odun yerine Germencik halkının parasını yakmışlar. İşletmeyeceğin, kaderine terk edeceğin yere yatırım yapmak parayı ateşe atmakla aynı şeydir. Keza fırın konusunda da aynısı olmuş. Milletin parasının hoyratça nerelere ve nasıl harcandığını görmek her şeyden önce bir Germencikli olarak beni derinden sarstı. Konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İnşallah gereken yapılacak ve Germencik halkının hakkını koruyacağız. Tüm atıl durumda olan yerleri değerlendirip farklı konseptlerde halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.