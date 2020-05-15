Başkan Nursaçan: “19 Mayıs, milletimizin kurtuluş yolundaki ilk adımıdır”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gençlerine imkan sunmayan ülkelerin geleceklerini tehlikeye attığını söyleyen Başkan Nursaçan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Bandırma vapuru ile Samsun’a çıkarak işgal kuvvetlerine karşı başlattığı istiklal mücadelesi aziz milletimizin kurtuluş yolundaki ilk adımıdır. Millî mücadelenin tarihi sembolü olan bu özel gün, nice destansı başarılara da ilham kaynağı olmuştur. Vatan sevgisini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermeyen Türk Milleti, dünya üzerinde yüzlerce yıla dayanan varlığını, sahip olduğu bu özelliğe borçludur. Bir ülkenin yarınlarından emin olması, yetiştirdiği gençlerin kendi öz değerlerine sahip çıkan, eğitimli, sağlıklı ve duyarlı olmasıyla mümkündür. Gençlerine imkân hazırlamayan, ihtiyaçlarını gideremeyen, seslerini duyamayan milletler geleceklerini tehlikeye atmış olurlar. Bugün bize düşen görev de gençlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu hedef doğrultusunda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyabilecek bireyler olarak yetişebilmelerini sağlamak ve onlara güvenmektir. Gençlerimizin 19 Mayıs’ın içerdiği derin mananın idraki içinde, ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacaklarına, bizi biz yapan değer, ilke ve hasletlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını gönülden kutluyorum.”