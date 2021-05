Başkan noktayı koydu: Tezgâhlar boşuna seçimler 2023’te

Yeni akit Ankara

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında Yeni Anayasa çalışmalarına değinen Başkan Erdoğan, “Reform çalışmalarımızın yeni bir halkasını oluşturan dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak. Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik. Siyaset kurumunun, demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir Anayasa yapacağına inanıyorum” dedi.

Boşuna uğraşmayın tarih bellidir

Eski Türkiye heveslilerinin ülkeyi istikrarsızlaştırmak için her türlü tezgahı tertiplediğini vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Ortada makul, mantıklı, sahici hiçbir sebep olmadığı halde, seçimin 2023’te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açıktır. Boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 2023’tür. Ülkemizde, maalesef, dün vesayet güçlerinden, terör örgütlerinden, kirli ekonomik aktörlerden, bugün suç çetelerinden medet umacak kadar çapsız, sığ, ilkesiz, ufuksuz bir muhalefet anlayışı vardır. Milletimiz; yularlarını terör örgütlerine, suç çetelerine, yeminli Türkiye düşmanlarına teslim edenlere hak ettikleri cevabı her zeminde ve her fırsatta vermektedir, vermeyi sürdürecektir.

Soylu’dan size ekmek çıkmaz

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK’lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Şimdiye kadar nasıl eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah’ın izniyle bozacağız, hiç endişeniz olmasın. Buradan sesleniyorum; Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın.”

Akşener, milletten cevabını aldı

Meral Akşener’in hakaretini ve İkizdere provokasyonuna da değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Gelin hanım beni Netanyahu’nun yanına koyuyor ve ardından da memleketim Rize’ye gidiyor ve gelin hanıma memleketim Rize’de, görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Sen Rize’ye kalkıp da Rize’nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan, işte yapılacak olan budur. Ondan sonra Trabzon’a gitmeye kalktın, Trabzon’da da hiç meydana çıkmadan, hemen uçağa geçip Ankara’ya döndün. Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez.”

İnsansız savaş uçağımız 2023’te

İğne bile üretemeyen Türkiye’nin, bir NATO ve AB üyesi olan Polonya’ya en ileri teknoloji ürünü olan SİHA’ları ihraç etmesini hatırlatan Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Halihazırda Türkiye ile birlikte dört farklı ülkede, 180 adet Bayraktar insansız hava aracımız faaliyet göstermektedir. Amacımız, tamamen yapay zeka bilgisayarları ile kontrol edilen insansız savaş uçağına ilk kavuşan ülkelerden biri olmak. Böylece dünyanın halen peşinde koştuğu beşinci nesil savaş uçaklarının da ötesinde bir seviyeye ulaşacağız. İnsansız savaş uçağımızı, inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz. Allah’ın emrinden başka emir, milletimizin iradesinden başka irade tanımayız.”

Erdoğan, ABD’li CEO’ları yatırıma çağırdı

Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi toplantıda buluştu. CEO’ları Türkiye’ye yatırıma çağıran Erdoğan, şunları söyledi: “Salgına rağmen Türkiye’ye olan yatırım talebinde ciddi bir artış gözlemliyoruz. Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz.”