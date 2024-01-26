Başkan Mehmet Büyükekşi, Geleceğin Yıldızlarını izledi...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ülker ile birlikte hayata geçirdiği "Geleceğin Yıldız Kızları" projesi kapsamında titizlikle belirlenerek kampa çağrılan 33 oyuncu Riva'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi. 25 Ocak Perşembe günü U15 Hazırlık Kampında yer alan genç oyuncularla öğle yemeğinde bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün de geleceğin yıldız adaylarını ilk antrenmanlarında yalnız bırakmadı. İlk kez sahaya inen oyuncuların heyecanlarına ortak olan Başkan Büyükekşi çalışmayı izleyerek başarılar diledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kadın A Millî Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile de görüşerek genç oyuncuların durumu ve kamp hakkında bilgi aldı. Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu olarak kadın futboluna büyük önem verdiklerini, bu projeyle milli takımlar havuzuna yeni yetenekler kazandırmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, geleceğin yıldız adaylarıyla buluştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kıragası, "TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları projesi için yola çıktığımızda hem başvurular hem de bu kamp için çok heyecanlıydık. Ne mutlu bize ki ilk yılında projemize 809 kızımız başvurdu. Biz de bu başvurular arasından çok zorlanarak 33 yıldız adayını belirledik. Şimdi onlarla 6 gün boyunca bir arada olacağız. Onların potansiyellerini keşfetmeleri için elimizden geleni yapacağız. Herkese başarılı ve eğlenceli bir kamp diliyorum" dedi.

Mehmet Uçan: "TFF ile birlikte birçok projeyi hayata geçirdik"

Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan böyle bir projeden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Mehmet Uçan "TFF'yle birlikte geçmişten bugüne birçok alt yapı projesini hayata geçirdik. Bunların en önemlilerinden biri de Futbol Köyleri'ydi. Bu süreçte TFF'yle birlikte 9 yılda, 25 ilde 65 futbol köyü düzenledik. Bu mirasımızın bize verdiği güçle, kız çocuklarımız için biz de bir hayal kurduk. Projenin başladığı 6 Kasım'la birlikte bu hayalimiz gerçeğe dönüşmeye başladı. U15 Hazırlık Kampı'yla birlikte yeni bir aşamaya geçtik. Geleceğin yıldız adaylarıyla buluştuğumuz, onların kariyer yolculuklarının başında onlarla birlikte yürüyebildiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

2009-2010-2011 doğumlu kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak, yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için oluşturulan proje kapsamında belirlenen 33 oyuncu, toplam 809 aday arasından seçildi. U15 Hazırlık Kampına 30 Ocak 2024'e kadar Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam edilecek.

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