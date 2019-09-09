0553 313 94 23

Başkan Matlı Kiev`de

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:23
Başkan Matlı Kiev`de

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde Kiev’de gerçekleştirilen Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (EUROCHAMBRES) Ortak Üyeler Komitesi toplantısına katıldı.


Ukrayna Ekonomi, Ticaret ve Tarım Bakan Yardımcısı Mykhailo Titarchuk, EUROCHAMBRES Başkanı Christoph Leitl, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadiy Chyzhykov`un da katıldığı toplantıda, ortak üyeleri temsil etmek üzere aday olan ülkeler için bir de ön seçim gerçekleştirildi.


Yapılan seçimlerde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun 2020 yılında EUROCHAMBRES Yönetim Kurulu’nda AB üyesi olmayan 19 üyeyi EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı olarak temsil etmeye devam edeceği yönetim kurulu üyeliğine Bosna-Hersek, Karadağ, Ukrayna ve Gürcistan seçildi.


Ukrayna ziyareti sırasında Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Azerbaycan Ukrayna Büyükelçisi Azar Khudiyev`i de ziyaret eden TOBB heyeti, Türkiye ile Ukrayna ve Azerbaycan arasındaki muhtemel iş birliklerinin arttırılması yönünde görüşmelerde bulundu.


Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Türk- Ukrayna İşadamları Derneği ve Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılan BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve beraberindeki TOBB heyeti, iki ülke arasındaki muhtemel serbest ticaret anlaşmasına, Türkiye ve Ukrayna iş dünyası temsilcilerinin vereceği teknik destekler konusunda da fikir alış verişinde bulundu.


Ukrayna temaslarını değerlendiren Başkan Matlı, “Yeni dönemde Ukrayna-Türkiye arasında imzalanması muhtemel serbest ticaret anlaşması konusunda detaylı bilgiler aldık ve ardından çıktılarının son derece faydalı olacağına inandığımız bir dizi temaslarda bulunduk. İş dünyası olarak bizlerin en büyük beklentisi bu tarz temasların iki ülke arasındaki ticari süreçleri hızlandırmasıdır” dedi.


Türkiye ile Ukrayna arasında 4 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin kesinlikle arttırılabileceğini vurgulayan Matlı “İki ülke cumhurbaşkanları 10 milyar dolar ticaret hedefi koyarak serbest ticaret anlaşması için prensipte anlaşma sağlamış durumda. Aslında bu bile oldukça mütevazı bir hedef. Ancak inanıyorum ki, sürdürülebilir ve iki ülkenin de kazançlarının gözetildiği bir anlaşma hayata geçirildiği takdirde iki ülke ekonomisi el ele vererek, müthiş bir sinerji ile çok etkileyici projeler, çok etkileyici rakamlar ortaya çıkarabilir" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanada'da Çevre Bakanı'na özel koruma verildi
    1. Kanada'da Çevre Bakanı'na özel koruma..
    2. İmamoğlu'na "israf" ayarı: Hizmet..
    3. Senet çetesinin iş yeri sahibine..
    4. Açık Hava Sinemasında ‘Bir Millet..
    5. Nadal'ın gözü tüm zamanların rekorunda
    6. Deniz Kuvvetleri personel alım..
    7. ABD’nin 18 yıl süren işgalinde 32..
    8. Rektör Çomaklı’nın İzmir’in..
    9. Yenikapı'da şov yapıyordu!..
    10. Mersin’de CHP’nin 96’ıncı kuruluş yıl..
    11. Öldü sanılan köpek hayata döndürüldü
    12. Habib Akalın’ın ’’Hatırla Ey Türk’’..
    13. Sokakta satranç var
    14. Eseler köyü içme suyu problemi çözüldü
    15. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    16. Siirt’te otomobil ile motosiklet..
    17. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    18. Hamza’nın okulunda hüzünlü ders başı
    19. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan..
    20. Tarsus Belediyesi’nden tren garında..
    21. Osmangazi’de siyah incirler yarıştı
    22. Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün..
    23. Sıfır faizli kampanyalar Eylül’de..
    24. Kayseri’de Simya Koleji dönemi başlıyor
    25. Başkentliler ‘Mor Şenlik’te buluştu
    26. Osmanlı’dan kalma geleneği yaşatıyorlar
    27. Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye’ye..
    28. Dorian Kasırgası şimdi de Kanada'da..
    29. Sepsisten her 4 saniyede bir kişi..
    30. Başkan Matlı Kiev`de
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!