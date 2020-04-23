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Aktüel

Başkan köy çocuklarını sevindirdi

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde salgın nedeniyle sokağa çıkamayan öğrencilere Kabadüz Belediyesi tarafından Türk bayrağı ve çikolata verildi.

2020-04-23 17:46:27 -
Başkan köy çocuklarını sevindirdi

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde salgın nedeniyle sokağa çıkamayan öğrencilere Kabadüz Belediyesi tarafından Türk bayrağı ve çikolata verildi.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya’nın talimatıyla zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan öğrencilere 23 Nisan sürprizi yaptı.


Zabıta tarafından öğrencilere verilen Türk bayrağı, çikolata ve balonla öğrencilerin mutluluğu ikiye katlandı.


Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı, Belediye Başkanı Yener Kaya’ya teşekkür ettiler.

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