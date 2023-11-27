Başkan Köse’den Akit’e ziyaret

EBUBEKİR BİLGİN İSTANBUL

İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, önceki gün Akit Medya Grubu’nu ziyaret etti. Ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun yaptığı ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da adı geçen Köse’nin ziyaretinde Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu da hazır bulundu.

Kütüphane dostu belediye

Mamak’ta hayata geçirdiği projelerden de bahseden Başkan Köse, şunları anlattı: “Başkanlığımız süresince 174 proje ortaya koyduk. Bu projeler içinde hiç kuşkusuz en önde olan kütüphanelerimiz. 22 kütüphaneyi halkın hizmetine sunduk. Kütüphaneleri öğrencilerimizin rahat ders çalışmaları ve verimli zaman geçirmeleri için inşa ediyoruz. Üniversite sınavında başarılı olan gençlerimizi tebrik ediyorum. ‘Kütüphane Dostu Belediye’ ödüllü Mamak’ımız çok şükür emeklerinin karşılığını alıyor. İlçemizin dört bir yanında açtığımız kütüphaneler tam kapasite hizmet veriyor. Mamak’ımızda pek çok gencimiz kütüphanelerimize üye. Ben kütüphanelerimizde çalışarak hedeflerine ulaşan gençlerimizi tebrik ediyorum.” Başkan Köse, ziyaretin ardından Akit TV’de yayınlanan ‘Kırmızı Masa’ programına konuk olarak Muharrem Coşkun’un sorularını cevapladı.