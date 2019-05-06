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Başkan Köse fırınları denetledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse zabıta ekipleri ile birlikte fırınlarda denetimlerde bulundu.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:15
Başkan Köse fırınları denetledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse zabıta ekipleri ile birlikte fırınlarda denetimlerde bulundu.


Başkan Köse’nin bizzat katıldığı fırın denetimlerinde çalışanların karnelerinden, kıyafetlerine, hijyenden temizliğe kadar pek çok kalemde incelemelerde bulunuldu.


Safranbolu halkının sağlıklı ve temiz ekmek tüketmesi için fırınlarda denetimlerin tekrarlanacağını ifade eden Başkan Köse denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, “Bizim için en önemli konuların başında halkımızın özellikle gıda güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiğimiz gibi halkımızın bilinçlenmesi için de çaba sarf edeceğiz. Halkımızın tükettiği ekmeklerin üretildiği fırınların sağlık, temizlik ve hijyen açısından denetlenmesi çok önemli. Unun depolandığı yerden, kullanılan araç gereçlerin temizliğine kadar pek çok şeyi inceliyoruz. Bunun yanında çalışanlarda, bulaşıcı hastalık olmamasına, temizliğine ve uygun kıyafet kullanılmasına ve belirli periyotlarla portör taramasından geçmelerine dikkat ediyoruz. Bu denetimlerimizdeki amacımız halkımızın en temiz, en sağlıklı şekilde ekmek yemesini sağlamak” dedi.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’ye denetimler sırasında Zabıta Müdürü Mustafa Yılmaz, zabıta memurları ve sağlık ekibi eşlik etti.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:15
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