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Başkan Köleoğlu: "Türkiye’nin ilk organik gübre üreten belediyesi olmak istiyoruz"

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Atıklardan organik gübre yapma çalışmalarına başladık.

06 Eylül 2019 Cuma 10:12
Başkan Köleoğlu: "Türkiye’nin ilk organik gübre üreten belediyesi olmak istiyoruz"

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Atıklardan organik gübre yapma çalışmalarına başladık. Hızırkahya ve Kavak Mahallelerimizin kesiştiği yerde bir tesis kurma araştırmaları yapıyoruz. Türkiye’nin ilk organik gübre üreten belediyesi olmak istiyoruz" dedi.


Kumluca Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Mustafa Köleoğlu başkanlığında toplanan belediye meclisi 9 gündem maddesini görüştü. Açılış, yoklama ve gündem dışı konuların görüşülmesinden sonra Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında, İmar komisyonuna havale edilen raporlar görüşüldü. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mavikent Mahallesi Çanakçı mevkiinde ‘Plan Notu Tadilatı’ konusu görüşüldü. Ayrıca mecliste Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere araçlar alınmasına karar verildi. Spor İşleri Müdürlüğünün İlçedeki spor sahalarının devri ile ilgili maddesi müzakere edildi.


Kırkpınar Yağlı pehlivan Güreşlerinde derece yapan Kumlucalı pehlivanların ödüllendirilmesi maddesi ise plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Toplantıda gündem dışı konuşmalara cevap veren Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, “Asfaltlama çalışmalarına başladık. İlk etapta acil asfaltlanması gereken yerlerde çalışma yapıyoruz. Yıl boyu deforme olan asfalt yollarımızda tamir yapıyoruz. Ama hava şartları müsaade ettiği sürece, 5 yıl içinde hiç toprak yol kalmayacak şekilde asfalt kaplama çalışmalarımıza devam edeceğiz. Asfalt çalışmalarımızı, hiçbir firmaya ihale etmeden kendi öz kaynaklarımız ile yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.



"Eğitim kompleksi kurmak istiyoruz"


Sebze atıklarını, Kumluca’nın kuzeyindeki depolama alanına döktürmediklerini, bu yüzden atıkların birikmesi sonucu her yıl yaşanan metan gazı patlamasının yaşanmadığını, halkımızın zehir gaz solumak zorunda kalmadıklarından dolayı memnun kaldıklarını, her fırsatta bunu dile getirdiklerini belirten Köleoğlu, “Biz yöneticiler olarak, ilçemizin değişik bölgelerinde depoladığımız bu atıkları ekonomiye nasıl kazandırmanın yollarını aramak zorundayız. Bu atıklardan organik gübre yapma çalışmalarına başladık. Hızırkahya ve Kavak Mahallelerimizin kesiştiği yerde bir tesis kurma araştırmaları yapıyoruz. Türkiye’nin ilk organik gübre üreten belediyesi olmak istiyoruz. Ayrıca KUMBEK olarak isimlendirdiğimiz Kumluca Eğitim Kurumları binamızı boşaltmıştık. Artık düğün salonumuzun altındaki boşluğu da bu binaya ekleyip, çok geniş bir alanda eğitim kompleksi kurmak istiyoruz. Bin kişilik okuma salonları ve derslikler olacak. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:12
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