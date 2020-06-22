Başkan Kocaman sınava girecek olan Kartepeli gençleri unutmadı

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Kartepe’den üniversite sınavlarına girecek olan 681 gence çanta gönderildi.

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, üniversite sınavına girecek olan Kartepeli gençleri unutmadı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 27 Haziran 2020 tarihinde 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde Kartepe Belediye Başkanı Kocaman’ın talimatı ile Kartepe’de ikamet eden ve üniversite sınavlarına girecek olan 681 gencin evine Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri tarafından, içerisinde Türk bayrağı, şapka, kolonya, 10 adet maske, ajanda, kalem ve başkanın mesajının yer aldığı çanta hediye edildi.

Belediye Başkanı Kocaman, mesajında, “Biliyorum ki aylardır tüm dünya ve ülkemizde süren Covid-19 salgını sizlerin de düzenini değiştirdi. Azim ve kararlılıkla başladığınız sınav maratonunda bir de virüsle mücadele etmek zorunda kaldınız. Bu sürecin uzamaması için evlerinizden çıkmadınız. Toplum kurallarına uyum ve anlayış gösterdiniz. Bu sebeple sizlere çok teşekkür ediyor, geleceğimizi sizler gibi güçlü ve duyarlı bireylere emanet edecek olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Geçmiş yıllarda kazandıkları başarılarla ilçemizi onurlandıran gençlerimiz gibi bu yıl senin de yüzümüzü güldüreceğini biliyorum ve sana çok güveniyorum. Yüce Rabbim gerek senin gerekse tüm imkanlarını senin için seferber eden ailenin emeklerini boşa çıkarmasın. Gireceğin sınavda sana zihin açıklığı ve başarılar diliyorum“ ifadelerine yer verdi.