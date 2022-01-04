Başkan Kocaispir: Yalnız değilsiniz

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mont ve gıda desteği programına Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Türk Kızılay'ı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, İHH Adana İl Başkanı Mahmut Eraslan, Türk Kızılay’ı Seyhan Şube Başkanı Reşat Karaca, Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül ve yetim çocuklarla aileleri katıldı.



Dağıtım programı öncesi konuşma yapan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yetimlerin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Yetimler bize Allah’ın bir emanetidir. Bugün burada yetim kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermiş olduk. Kardeşlerim şunu bilmenizi isterim bu hediyeler size bir lütuf değil. Bunlar aslında sizin hak ettiğiniz imkânların sizinle buluşturulmasından ibaret. Şuna emin olun yalnız değilsiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yetim yavrularımıza sahip çıkmaya, onları koruyup kollamaya devam edeceğiz” dedi.



İHH İnsani Yardım Derneği Adana Şube Başkanı Mahmut Eraslan, yetimlerin yüzünün güldükçe dünyanın daha güzel olacağını ifade ederken, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ise iyiliği yaymak için çaba harcadıklarını belirtti. Konuşmaların ardından yetim ve öksüz çocuklara mont dağıtımı gerçekleştirilirken yardım kolileri de ailelere teslim edildi